राहुल गांधी पर भड़के सीएम मोहन यादव, दिमागी रूप से दिवालिया बताया

Rahul Gandhi- नई दिल्ली में आयोजित AI शिखर सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अर्द्धनग्न प्रदर्शन पर मध्यप्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। मामले को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। बीजेपी ने इसे देश की छवि खराब करनेवाला हुड़दंग बताते हुए कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। सीएम मोहन यादव ने भी AI शिखर सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अर्द्धनग्न प्रदर्शन को शर्मनाक बताया। उन्होंने इस मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जबर्दस्त प्रहार किए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि यह घटना राहुल गांधी Rahul Gandhi के दिमागी ​दिवालिएपन का परिचायक है…उन्हें माफी मांगना चाहिए और ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए।