राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस को झटका! हेमंत कटारे के इस्तीफे के बाद भाजपा का तंज

MP Politics: मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। वजह है राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा। 24 फरवरी को राहुल भोपाल के दौरे पर होंगे। लेकिन इससे पहले कांग्रेस उप नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, वहीं कांग्रेस की गुटबाजी उजागर हो जाती है। यही नहीं विधायक ने ये भी कहा कि 'जाओ राहुल गांधी इस राज्य से दूसरे राज्य घूमो।' यानी उनका साफ इशारा था कि कांग्रेस एकजुट नहीं है।