21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के किसानों को खाना पड़ेगा जहर, डील होते ही 3 हजार रुपए गिरे कपास के दाम, जीतू पटवारी का बड़ा आरोप

Jitu Patwari- जीतू पटवारी ने अमेरिका ट्रेड डील को एमपी के किसानों के लिए हानिकारक बताया

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 21, 2026

Jitu Patwari called the US trade deal harmful for farmers

Jitu Patwari called the US trade deal harmful for farmers

अमेरिका से ट्रेड डील पर कांग्रेस मुखर है। पार्टी ने इसकी खिलाफत करते हुए आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस संबंध में शनिवार को पत्रकार वार्ता आयोजित की। यहां उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से देश के किसानों का अहित होगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी का जिक्र करते हुए कहा कि यहां की तीनों फसलों पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। अमेरिका से सोयाबीन के उत्पाद आएंगे तो प्रदेश के किसानों को जहर पीना पड़ेगा। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि अमेरिका से डील होते ही कपास के दाम 3 हजार रुपए गिर गए। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी घेरा।

जीतू पटवारी ने कहा कि आज़ादी के बाद आज तक भारत में विदेशी ताकतें कृषि क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाईं थीं, लेकिन
बीजेपी की केंद्र सरकार ने देश के किसानों की गर्दन अमेरिका की तलवार के नीचे रख दी है। उन्होंने देश के कृषि मंत्री
शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देते हुए कहा कि यदि मध्यप्रदेश में एक भी फसल MSP पर बिक रही हो, तो बता दीजिए।

30 प्रतिशत तीनों फसलें चली गईं

पत्रकार वार्ता में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा-

सोयाबीन स्टेट का तमगा हमसे छिन चुका है.. मक्का के किसान सबसे ज्यादा मध्यप्रदेश में हैं, इस डील में सबसे पहले मक्का की बात हुई कपास …इस साल थोड़ा ठीक था, 3 साल से किसान मर रहे थे… जैसे ही डील हुई— कपास 3 हजार रुपए गिर गया…30 प्रतिशत तीनों फसलें चली गईं … मैं चुनौती देता हूं प्रदेश में एक भी उपज एमएसपी भी बिक रही हो तो बता दो…

अमरीका वहां से सोयाबीन भेजेगा, उससे बने उत्पाद भेजेगा तो यहां ​के किसानों को जहर खाना पड़ेगा…अमरीका में किसान को सालाना 1 करोड़ 50 लाख की सब्सिडी मिलती है… हमारे यहां मात्र 6 हजार रुपए दिए जाते हैं…वहां 400 एकड़ का एक किसान हमारे यहां ढाई एकड़ का किसान… एमपी का किसान चुप नहीं बैठेगा…

ये भी पढ़ें

एमपी में 8वें वेतन आयोग में अधिकारियों-कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा अपडेट, जारी की एडवाइजरी
भोपाल
MP Police Advisory on Salary in 8th Pay Commission

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Feb 2026 04:49 pm

Published on:

21 Feb 2026 04:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के किसानों को खाना पड़ेगा जहर, डील होते ही 3 हजार रुपए गिरे कपास के दाम, जीतू पटवारी का बड़ा आरोप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में कांग्रेस कार्यालय के सामने भड़की हिंसा, दोनों दलों के कई बड़े नेता घायल, पहुंचे अस्पताल

BJP Congress
भोपाल

राहुल गांधी पर भड़के सीएम मोहन यादव, दिमागी रूप से दिवालिया बताया

CM Mohan Yadav lashes out at Rahul Gandhi over Congress's semi-nude protest
भोपाल

उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफे के बाद हेमंत कटारे ने दिया बड़ा बयान, भाजपा में खलबली

Hemant Katare Statement
भोपाल

राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस को झटका! हेमंत कटारे के इस्तीफे के बाद भाजपा का तंज

MP Politics Rahul Gandhi Visit MP bjp big Comment politics heated up
भोपाल

एमपी में नहीं खुलेगी शराब की नई दुकान, अहाते भी रहेंगे बंद, नई आबकारी नीति लागू

MP Exise Policy 2026-27
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.