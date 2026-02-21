एमपी के किसानों को खाना पड़ेगा जहर, डील होते ही 3 हजार रुपए गिरे कपास के दाम, जीतू पटवारी का बड़ा आरोप

अमेरिका से ट्रेड डील पर कांग्रेस मुखर है। पार्टी ने इसकी खिलाफत करते हुए आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस संबंध में शनिवार को पत्रकार वार्ता आयोजित की। यहां उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से देश के किसानों का अहित होगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी का जिक्र करते हुए कहा कि यहां की तीनों फसलों पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। अमेरिका से सोयाबीन के उत्पाद आएंगे तो प्रदेश के किसानों को जहर पीना पड़ेगा। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि अमेरिका से डील होते ही कपास के दाम 3 हजार रुपए गिर गए। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी घेरा।