एमपी में SIR कंप्लीट, अंतिम सूची में 5.39 करोड़ मतदाता, जानिए कितने लाख वोटर्स के कटे नाम

SIR- मध्यप्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। चुनाव आयोग ने 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। 1 जनवरी 2026 की स्थिति पर जारी इस सूची में करीब 5.39 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं। प्रदेश में 27 अक्टूबर 2025 से विशेष पुनरीक्षण का SIR अभियान प्रारंभ किया गया था जिसके अंतर्गत वोटर्स के नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया संचालित की गई। मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा ने बताया कि करीब चार माह के विशेष पुनरीक्षण में मतदाताओं के नाम जोड़ने, विलोपन और संशोधन से संबंधित दावे-आपत्तियां 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक प्राप्त की गईं। 14 फरवरी तक सभी दावों और आपत्तियों का सत्यापन कर उनका निराकरण किया गया। इस प्रक्रिया में प्रदेश में 34 लाख से ज्यादा वोटर्स घट गए हैं।