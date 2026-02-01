एमपी में बोनस देने के लिए 150 करोड़ का प्रावधान, किसानों की आय बढ़ाने सरकार का बड़ा कदम

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई कवायदों में जुटी है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" के लक्ष्य को साकार कर रही है। किसान कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में भी किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है। कृषि एवं किसानों से संबंधित योजनाओं में बजट की कोई कमी नहीं रखी गई। किसानों को आत्म-निर्भर बनाने एवं कृषि आय को दोगुना करने के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की गई है। अन्य योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार ने किसानों को बोनस देने के लिए भी 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।