SIR प्रक्रिया में दो मंत्रियों का बड़ा घाटा! विधानसभा क्षेत्रों में कटे सबसे ज्यादा नाम

सात विस सीटों में 18 से 19 साल के युवा वोटर की संख्या 23294 है। 85 से 120 साल के बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 7796 है। इसमें गोविंदपुरा में 3 मतदाता ऐसे हैं, जो 120 प्लस हैं। 110 से 119 साल के 4 मतदाता हैं। इसमें 2 वोटर बैरसिया, नरेला और हुजूर में एक-एक मतदाता है। इसी तरह, 100 से 109 साल के कुल 118 मतदाता हैं। इसमें बैरसिया में 69. उत्तर में 4, नरेला में 1. व-पश्चिम में 9. मध्य में 7. गोविंदपुरा में 9 और हुजूर में 19 मतदाता हैं।