‘मिनी कश्मीर’ में 14 साल बाद शुरू ये महोत्सव, टूरिज्म और व्यापार को मिलेगा बूस्ट

नरसिंहगढ़ महोत्सव की शुरुआत वर्ष-2010 में वर्तमान विधायक मोहन शर्मा के प्रयासों से हुई थी। वर्ष 2010, 2011 और 2012 में तीन वर्षों तक यह महोत्सव हुआ। शुभारंभतत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के ख्यात कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी थी। जिसमें सुप्रसिद्ध संगीतकार और गायक रविंद्र जैन भी शामिल रहे थे। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना था। जिसमें उस समय उल्लेखनीय सफलता भी मिली। आयोजन के बाद पर्यटन स्थलों के सौंदर्याकरण के लिए करीब चार करोड़ की राशि से विभिन्न विकास कार्य हुए।