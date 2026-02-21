Lumbar Hernia : इंदौर की महिला सीने-कमर के दर्द का कराने गई इलाज, जांच में दुर्लभ बीमारी निकली

Lumbar Hernia : पेट दर्द या सीने में दर्द या कमर दर्द होना मामूली लगता है। अक्सर मेहनत-मजदूरी या भागमभाग काम करने वाले ऐसे दर्द को लेकर गंभीर नहीं होते। इंदौर, मध्य प्रदेश की मीरा तोमर नामक महिला को भी लगा कि उसके पेट, कमर और सीने का दर्द काम करने से हो रहा है। लेकिन, ये दर्द बढ़ता गया और फिर जांच में एक दुर्लभ बीमारी लंबर हर्निया का पता चला।