Chest Pain: सीने का हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता तो फिर क्या होता है? अभी जानें C5 और C7 सर्वाइकल का पूरा सच

Chest Pain: सीने में दर्द हुआ नहीं कि हम उसको यह समझ लेते हैं कि ऐसा शरीर में गैस बनने के कारण हुआ है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। या फिर आज जो हार्ट अटैक का नाम इतना बढ़ रहा है बात भी सही है कि यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि हर कोई इससे बचना चाहता है।

जब डॉक्टर के पास जाएं और वो भी यह कहें कि यह तो सामान्य है हार्ट का दर्द नहीं है। ऐसे में हम और ज्यादा सोचने लगते हैं कि जब सब सामान्य है तो सीने में दर्द क्यों हुआ है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इसके कारण, लक्षण और बचाव क्या होते हैं?