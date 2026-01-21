21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Chest Pain: सीने का हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता तो फिर क्या होता है? अभी जानें C5 और C7 सर्वाइकल का पूरा सच

Chest Pain: सीने में होने वाला हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता तो फिर क्या होता है? आइए जानते हैं सीने का दर्द सर्वाइकल से कैसे जुड़ा है इसके कारण, लक्षण और बचाव क्या होते हैं?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 21, 2026

Chest Pain

Chest Pain (image- gemini)

Chest Pain: सीने में दर्द हुआ नहीं कि हम उसको यह समझ लेते हैं कि ऐसा शरीर में गैस बनने के कारण हुआ है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। या फिर आज जो हार्ट अटैक का नाम इतना बढ़ रहा है बात भी सही है कि यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि हर कोई इससे बचना चाहता है।
जब डॉक्टर के पास जाएं और वो भी यह कहें कि यह तो सामान्य है हार्ट का दर्द नहीं है। ऐसे में हम और ज्यादा सोचने लगते हैं कि जब सब सामान्य है तो सीने में दर्द क्यों हुआ है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इसके कारण, लक्षण और बचाव क्या होते हैं?

क्या सीने का हर दर्द हार्ट अटैक है?(Cervical Pain)

नहीं, सीने में होने वाला हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता है। कई बार शरीर की अन्य समस्याओं के कारण भी हमारे सीने में दर्द होने लगता है और हम सब तो हार्ट अटैक जानते हैं तो यह समझ लेते हैं कि सीने में दर्द है तो जरूर ही हार्ट अटैक होगा। कई बार तनाव, गर्दन की समस्या के कारण भी सीने में दर्द होने लगता है।

C5 और C7 सर्वाइकल और सीने के दर्द का संबंध?(Cervical Pain Link Chest Pain)

हमारी गर्दन की रीढ़ की हड्डी (Cervical Spine) में सात कशेरुक (Vertebrae) होते हैं। इनमें C5, C6 और C7 सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण होती हैं। इन हड्डियों के बीच से निकलने वाली नसें हमारे कंधों, बाहों और सीने की मांसपेशियों (Pectoral Muscles) तक जाती हैं। जब गलत स्थिति में बैठने या चोट के कारण C5 और C7 लेवल पर नसों में दबाव आता है, तो वह दर्द गर्दन से लेकर सीने में बहुत तेज होने लगता है।

सर्वाइकल दर्द के लक्षण क्या होते हैं?(Cervical Pain Symptoms)

  • गर्दन हिलने पर दर्द होना
  • हाथों में झुनझुनी
  • चुभन वाला दर्द
  • लंबे समय तक दर्द होना

सर्वाइकल दर्द के कारण क्या होते हैं?(Cervical Pain Cause)

  • झुककर ज्यादा बैठना
  • डिस्क प्रोलैप्स
  • हड्डियों का बढ़ना
  • भारी वजन उठाना

सर्वाइकल दर्द से बचाव के उपाय?(Cervical Pain Prevention)

  • नेक स्ट्रेचिंग और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज
  • सोते समय बहुत ऊंचा तकिया न लगाएं
  • विटामिन-D और कैल्शियम की पूर्ति रखें
  • तनाव कम करें

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। सीने में दर्द होने पर कभी भी खुद डॉक्टर न बनें। सबसे पहले ईसीजी (ECG) करवाकर यह सुनिश्चित करें कि दिल सुरक्षित है। यदि हार्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, तभी सर्वाइकल के इलाज की दिशा में बढ़ें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

21 Jan 2026 02:27 pm

Hindi News / Health / Chest Pain: सीने का हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता तो फिर क्या होता है? अभी जानें C5 और C7 सर्वाइकल का पूरा सच

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Nipah Virus: 75% मौत का खतरा और कोई वैक्सीन नहीं! बिना दवा के इस वायरस से लड़ने के लिए डॉक्टर ने दी सुपर अर्जेंट सलाह

Nipah Virus
स्वास्थ्य

Space Virus Research: अगली महामारी के खिलाफ ढाल बनेगा अंतरिक्ष! वैज्ञानिकों ने तैयार किया सुपर-हंटर वायरस

Space Virus Research
स्वास्थ्य

Ozempic Weight Loss: एक इंजेक्शन लेते ही पिघलेगी शरीर की चर्बी? 20 साल के लंबे रिसर्च के बाद बनीं ये दवाई, डॉक्टर भी बता रहें हैं असरदार

Ozempic Weight Loss
स्वास्थ्य

Winter Health Risks: रात में मुंह ढंककर सोने की आदत बना रही है आपको इन बीमारियों का शिकार! डॉक्टर से जानें पूरा सच

winter health risk
स्वास्थ्य

बुखार, डेंगू या कोविड? एक ही सैंपल में पकड़ी जाएंगी ढेरों बीमारियां, ICMR की ये नई तकनीक बदल देगी इलाज का तरीका

ICMR Multiplex Diagnostic Test
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.