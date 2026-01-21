Chest Pain: सीने का हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता तो फिर क्या होता है? अभी जानें C5 और C7 सर्वाइकल का पूरा सच

Chest Pain (image- gemini)
Chest Pain: सीने में दर्द हुआ नहीं कि हम उसको यह समझ लेते हैं कि ऐसा शरीर में गैस बनने के कारण हुआ है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। या फिर आज जो हार्ट अटैक का नाम इतना बढ़ रहा है बात भी सही है कि यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि हर कोई इससे बचना चाहता है।
जब डॉक्टर के पास जाएं और वो भी यह कहें कि यह तो सामान्य है हार्ट का दर्द नहीं है। ऐसे में हम और ज्यादा सोचने लगते हैं कि जब सब सामान्य है तो सीने में दर्द क्यों हुआ है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इसके कारण, लक्षण और बचाव क्या होते हैं?
नहीं, सीने में होने वाला हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता है। कई बार शरीर की अन्य समस्याओं के कारण भी हमारे सीने में दर्द होने लगता है और हम सब तो हार्ट अटैक जानते हैं तो यह समझ लेते हैं कि सीने में दर्द है तो जरूर ही हार्ट अटैक होगा। कई बार तनाव, गर्दन की समस्या के कारण भी सीने में दर्द होने लगता है।
हमारी गर्दन की रीढ़ की हड्डी (Cervical Spine) में सात कशेरुक (Vertebrae) होते हैं। इनमें C5, C6 और C7 सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण होती हैं। इन हड्डियों के बीच से निकलने वाली नसें हमारे कंधों, बाहों और सीने की मांसपेशियों (Pectoral Muscles) तक जाती हैं। जब गलत स्थिति में बैठने या चोट के कारण C5 और C7 लेवल पर नसों में दबाव आता है, तो वह दर्द गर्दन से लेकर सीने में बहुत तेज होने लगता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। सीने में दर्द होने पर कभी भी खुद डॉक्टर न बनें। सबसे पहले ईसीजी (ECG) करवाकर यह सुनिश्चित करें कि दिल सुरक्षित है। यदि हार्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, तभी सर्वाइकल के इलाज की दिशा में बढ़ें।
