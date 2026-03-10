Urine Leakage Problem: 40 के बाद महिलाओं में क्यों होती है यूरिन लीकेज की समस्या? एक्सपर्ट ने बताए उपाय

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ हर्बल चीजों से बनी चाय शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। खासकर धनिया, सौंफ, शतावरी और कैमोमाइल से तैयार की गई हर्बल चाय यूरिनरी हेल्थ के लिए फायदेमंद मानी जाती है। धनिये के बीज प्राकृतिक रूप से ड्यूरेटिक की तरह काम करते हैं और पेशाब से जुड़ी जलन व संक्रमण को कम करने में मदद कर सकते हैं।शतावरी को आयुर्वेद में महिलाओं के हार्मोन संतुलन के लिए उपयोगी माना जाता है। यह पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाने में भी सहायक हो सकती है। सौंफ के बीज यूरिनरी ट्रैक्ट की मांसपेशियों को आराम देने और सूजन कम करने में मदद करते हैं। कैमोमाइल नर्वस सिस्टम को शांत करने के साथ-साथ ब्लैडर से जुड़ी समस्याओं को कम करने में भी सहायक मानी जाती है।