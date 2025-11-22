Fact or Myth: पेरिमेनोपॉज और मेनोपॉज, 40 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए जरूरी जानकारी

ज्यादातर महिलाओं को यह गलतफहमी है कि पेरिमेनोपॉज और मेनोपॉज एक ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। पेरिमेनोपॉज वो अवस्था है जो मेनोपॉज से पहले आती है। ये 40 की उम्र के बाद शुरू होती है। इससे गुजर रही महिलाओं को हॉट फ्लैशेज, नाइट स्वेट्स, नींद की दिक्कत और पीरियड्स में अनियमितता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, मेनोपॉज तब माना जाता है, जब किसी महिला को लगातार 12 महीनों यानी एक साल तक पीरियड्स (मासिक धर्म) न आये। न्यूयॉर्क में एसयूएनवाई डाउनस्टेट हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मेडिसिन में प्रसूति-स्त्री रोग विशेषज्ञ और क्लिनिकल सहायक प्रोफेसर मेलानी पीटर्स का कहना है कि मासिक धर्म साइकल (Menstrual Cycles) पेरिमेनोपॉज के दौरान बदल जाता है। इसके चलते कुछ महिलाओं को बीच-बीच में पीरियड्स नहीं आते या उनके बीच में लम्बा गैप हो सकता है या “रक्तस्राव (Blood Flow) कम हो सकता है।”