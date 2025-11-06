अल्जाइमर के लक्षणों को करना है कम तो रोजाना चलें कितने कदम, जानिये क्या कहती है रिसर्च?

Daily Steps May Help Delay Alzheimer Symptoms: भारत समेत दुनिया भर में लाखों लोग अल्जाइमर (जो कि एक मस्तिष्क विकार है) से जूझ रहे हैं। अल्जाइमर रोग से ग्रसित व्यक्ति की याददाश्त कम होने लगती है, और उसकी सोचने-समझने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। इस कारण उस व्यक्ति को अपने काम करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अल्जाइमर अधिकतर वृद्धावस्था में ही होता है। मगर इसका ये मतलब बिलकुल भी नहीं है कि ये कम उम्र में नहीं हो सकता। वैसे तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है मगर दवाओं के सेवन और नियमित व्यायाम से इसके लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। द वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित हुई खबर के मुताबिक, आइये जानते हैं कि रोजाना कितने कदम चलने से अल्जाइमर के लक्षणों को रोका जा सकता है।