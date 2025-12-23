New Potato vs Old Potatoes : कौन सा आलू अच्छा है, पुराना या नया? खाने से पहले जानिए एक्सपर्ट की राय

New Potato vs Old Potatoes Benefits : सर्दियों में नया आलू बाजार में आ जाता है। साथ में पुराना आलू भी बिकता है। दोनों में से कौन-सा आलू खरीदें या किस आलू को खाना सही रहेगा? इसको लेकर कंफ्यूजन रहती है। ऐसे में डायबिटीज मरीज और भी दुविधा पड़ जाते हैं कि नए वाले आलू को खाया जाए यो फिर पुराना ही खा लें। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों प्रकार के आलू (Naya aur Purana aloo ke fayde) के पोषक तत्व के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. मनोज जांगिड़ और आयुर्वेदिक डॉ. अर्जुन राज से इसके बारे में जानेंगे।