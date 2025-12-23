‘3 इडियट्स’ के फरहान की राह पर चला राजस्थान का निर्मल, चयन पर पिता के सामने निकल पड़े आंसू, जानिए कहानी

नेशनल अवॉर्ड के लिए नामित निर्मल को लेकर सीकर जिला प्रशासन पर सवाल उठाने वाली एक विडंबना भी सामने आई है। दरअसल, चंदलाई लेक पर आधारित पहली फिल्म की सफलता के बाद निर्मल ने 2 साल पहले स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय सम्मान समारोह के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन प्रशासन ने उनकी प्रतिभा व उपलब्धि का कोई मोल नहीं समझा। अब वही निर्मल राष्ट्रीय स्तर पर सीकर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं।