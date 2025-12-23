23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

‘3 इडियट्स’ के फरहान की राह पर चला राजस्थान का निर्मल, चयन पर पिता के सामने निकल पड़े आंसू, जानिए कहानी

राजस्थान में फिल्म थ्री इडियट्स में अभिनेता आर. माधवन के किरदार फरहान कुरैशी जैसी दिलचस्प कहानी सामने आई है।

3 min read
Google source verification

सीकर

image

Santosh Trivedi

Dec 23, 2025

3 idiots farhan

Photo- Vinod Chopra Films and Patrika Group

फिल्म थ्री इडियट्स में अभिनेता आर. माधवन के किरदार फरहान कुरैशी जैसी कहानी राजस्थान में रीयल लाइफ में सामने आई है। यह दिलचस्प कहानी सीकर जिले के चौमूं पुरोहितान गांव के निर्मल वर्मा की है। निर्मल वर्मा ने पहले अपने वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर बनने के सपने को पिता की डॉक्टर बनाने की इच्छा के चलते दबाकर रखा और जब अवसर मिला तो भावों से निकले आंसुओं से पिघले पिता को मनाकर अपने ख्वाब को पूरा कर लिया।

निर्मल को हाल ही में अपनी डोक्यूमेंट्री फिल्म 'कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड' के लिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया व पीपल फॉर एनिमल्स के पहले 'राष्ट्रीय सिनेकाइंड अवॉर्ड' से नवाजा गया। फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी में कोलकाता में आयोजित समारोह के लिए खुद मेनका गांधी ने उन्हें फोन कर इसके लिए आमंत्रण दिया था।

2020 में नीट की तैयारी शुरू की

पिता की चाह पर चिकित्सक बनने के लिए निर्मल वर्मा ने 2020 में नीट की तैयारी शुरू की। साथ ही पैरा मेडिकल कोर्स भी शुरू किया। पर मन में वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर बनने का ही ख्वाब था। जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने भोपाल की ग्रीन हब संस्था में फिल्म निर्माण कोर्स के लिए गुपचुप आवेदन कर दिया।

चयन पर पिता के सामने निकल पड़े आंसू

जहां सात स्तर के साक्षात्कार के बाद जब उनका चयन हुआ तो एक बारगी तो वह पिता को मनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिरकार अंतिम अवसर भी हाथ से निकलता देख वे शिक्षक पिता बीरबल राम के सामने पहुंचे। बकौल निर्मल पिता को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और शब्द लड़खड़ाने लगे। ये देख पिघले पिता व मां ने उन्हें अंत में कोर्स की अनुमति दे दी।

पहली फिल्म लंदन में रनर अप, दूसरी को नेशनल अवॉर्ड

2022 में भोपाल में एक साल का कोर्स करने के बाद निर्मल ने पहली फिल्म राजस्थान में चंदलाई : द स्ट्रगल ऑफ कंजर्वेशनिस्ट बनाई, जिसे देश-विदेश में काफी सराहा गया। लंदन में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म दूसरे स्थान पर रही। इसके बाद उन्होंने जोधपुर में काले हिरन पर 'कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड' बनाई, जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और पीपल फॉर एनिमल्स के पहले राष्ट्रीय 'सिनेकाइंड अवॉर्ड' के लिए चुना गया।

राजस्थान को अलग पहचान दिलाने का सपना

निर्मल ने पत्रिका डिजिटल से बातचीत में कहा कि वे अब वे राजस्थान की अधिक से अधिक कहानियों को बड़े पर्दे तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में रणथंभौर के अलावा भी वाइल्ड लाइफ से जुड़ी कहानियों को वे नेट जियो, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट तक ले जाना चाहते हैं। ताकि राजस्थान को नई पहचान मिलने के साथ ही पर्यटकों का भी यहां के लिए आकर्षण बढ़े।

जयपुर एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत

निर्मल ने बताया कि जयपुर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। लोगों से इतना स्नेह और अपनापन मिलेगा, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। निर्मल ने कहा कि वे अब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए कुछ नया और सार्थक करना चाहते हैं, ताकि राजस्थान को वाइल्डलाइफ के क्षेत्र में एक नई और मजबूत पहचान मिल सके।

विडंबना: सीकर जिला प्रशासन ने नहीं दिया सम्मान

नेशनल अवॉर्ड के लिए नामित निर्मल को लेकर सीकर जिला प्रशासन पर सवाल उठाने वाली एक विडंबना भी सामने आई है। दरअसल, चंदलाई लेक पर आधारित पहली फिल्म की सफलता के बाद निर्मल ने 2 साल पहले स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय सम्मान समारोह के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन प्रशासन ने उनकी प्रतिभा व उपलब्धि का कोई मोल नहीं समझा। अब वही निर्मल राष्ट्रीय स्तर पर सीकर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं।

(इनपुट सचिन माथुर)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 06:00 pm

Hindi News / Patrika Special / ‘3 इडियट्स’ के फरहान की राह पर चला राजस्थान का निर्मल, चयन पर पिता के सामने निकल पड़े आंसू, जानिए कहानी

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

सोच-समझकर लें ‘हेल्थ इंश्योरेंस’, 3 केस स्टडी से समझिए लोगों का दर्द

Health insurance policy
Patrika Special News

CG Tourism: नए साल पर छत्तीसगढ़ का अनोखा सफर, 2026 में घूमे ये 8 सबसे खूबसूरत जगहें, जानिए डिटेल्स

CG Tourism: नए साल पर छत्तीसगढ़ का अनोखा सफर, 2026 में घूमे ये 8 सबसे खूबसूरत जगहें, जानिए डिटेल्स
Patrika Special News

New Potato vs Old Potatoes : कौन सा आलू अच्छा है, पुराना या नया? खाने से पहले जानिए एक्सपर्ट की राय

New Potato vs Old Potatoes, New Potato vs Old Potato Benefits, Ayurvedic Doctor, naya aur purana aloo ke fayde,
Patrika Special News

UP के वह मंत्री जो बिना खाए-सोए 12 घंटे दफ्तर में करते थे काम, सरकारी गाड़ी से चलीं बेटी तो जेब से भरा पैसा

लखनऊ

Women Against Drugs : हाड़ कंपाने वाली सर्दी में लघट की महिलाओं ने गाड़े ‘लट्ठ’, नशाखोरी के खिलाफ पूरे देश में क्यों मोर्चा लेती रही हैं महिलाएं?

Women Against Drugs
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.