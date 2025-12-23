23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

CG Tourism: नए साल पर छत्तीसगढ़ का अनोखा सफर, 2026 में घूमे ये 8 सबसे खूबसूरत जगहें, जानिए डिटेल्स

CG Tourism: छत्तीसगढ़ आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। जंगल, झरने, पहाड़, ऐतिहासिक धरोहर और आदिवासी संस्कृति से भरपूर यह राज्य पर्यटन के लिहाज से किसी जन्नत से कम नहीं।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 23, 2025

CG Tourism: नए साल पर छत्तीसगढ़ का अनोखा सफर, 2026 में घूमे ये 8 सबसे खूबसूरत जगहें, जानिए डिटेल्स

नए साल पर छत्तीसगढ़ का अनोखा सफर (Photo Patrika)

CG Tourism: छत्तीसगढ़ में नया साल आते ही लोग रोज़मर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं। अगर आप भी नए साल 2026 की शुरुआत प्रकृति, शांति और रोमांच के साथ करना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। जंगल, झरने, पहाड़, ऐतिहासिक धरोहर और आदिवासी संस्कृति से भरपूर यह राज्य पर्यटन के लिहाज से किसी जन्नत से कम नहीं।

आइये हम आपको बता रहे हैं नए साल पर घूमने लायक छत्तीसगढ़ की प्रमुख जगहों की पूरी जानकारी, जो आपकी ट्रैवल प्लानिंग को आसान बना देगी।

  1. चित्रकोट जलप्रपात (बस्तर)

भारत का नियाग्रा फॉल कहे जाने वाला चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। सर्दियों में यहां का नज़ारा बेहद मनमोहक होता है। चित्रकोट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर ज़िले में इन्द्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। इस जल प्रपात की ऊँचाई 90 फीट है। इस जलप्रपात की विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों की चाँदनी रात में यह बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। जगदलपुर से 40 कि.मी दूर है।

क्यों जाएं

विशाल और खूबसूरत जलप्रपात

फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए बेस्ट

नया साल मनाने के लिए शांत वातावरण

घूमने का सही समय: अक्टूबर से फरवरी

  1. तीरथगढ़ जलप्रपात

यह झरना अपनी सीढ़ीनुमा बनावट और दूधिया धार के लिए प्रसिद्ध है। घने जंगलों के बीच स्थित यह जगह एडवेंचर और शांति दोनों का अनुभव कराती है। जगदलपुर से 29 किलोमीटर दूर, दाईं ओर एक रास्ता बस्तर के दर्शनीय स्थलों की ओर जाता है। बस्तर का सबसे सुंदर जलप्रपात - तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कांगेर नदी और उसकी सहायक नदियों या मुनगाबहार जैसी कुछ छोटी नालियों से मिलकर बना है, अपने विशाल रूप में प्रकट होता है और बारहमासी रूप में बहता है।

इसकी खासियत

हरियाली से घिरा क्षेत्र

फैमिली और फ्रेंड्स ट्रिप के लिए उपयुक्त

  1. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

यह राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता से भरपूर है। यहां दुर्लभ वन्यजीव, गुफाएं और प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है, जिसे 1982 में स्थापित किया गया था और यह अपनी जैव विविधता, खूबसूरत झरनों (जैसे तीरथगढ़), चूना पत्थर की गुफाओं और छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी, पहाड़ी मैना के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।

मुख्य आकर्षण

कुटुमसर और कैलाश गुफा

ट्रैकिंग और जंगल सफारी

  1. मैनपाट (छत्तीसगढ़ का शिमला)

सरगुजा जिले में स्थित मैनपाट एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ठंडी हवाएं, पहाड़ और हरियाली इसे नए साल पर घूमने के लिए परफेक्ट बनाती हैं। मैनपाट छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे 'छत्तीसगढ़ का शिमला' कहा जाता है; यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी जलवायु और खास तिब्बती संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ तिब्बती मठ, ऊनी उत्पाद (कालीन) और अद्भुत स्थल जैसे उल्टा पानी (जहाँ पानी ऊपर बहता है), सरभंजा जलप्रपात, और टाइगर प्वाइंट हैं।

देखने लायक स्थान

टाइगर पॉइंट

मीनिमाता मंदिर

उल्टा पानी

  1. डोंगरगढ़ – मां बम्लेश्वरी मंदिर

अगर आप नए साल की शुरुआत आस्था के साथ करना चाहते हैं, तो डोंगरगढ़ जरूर जाएं। पहाड़ी पर स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में एक 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल है, जिसे 'बड़ी बम्लेश्वरी' भी कहते हैं, जो शक्ति की देवी माँ बम्लेश्वरी को समर्पित है, और यहाँ सीढ़ियों या रोपवे के ज़रिए पहुँचा जा सकता है, जहाँ नवरात्रि में विशाल मेले लगते हैं और भक्त दूर-दूर से दर्शन के लिए आते हैं।

खास बात

रोपवे की सुविधा

शानदार पहाड़ी दृश्य

  1. सिरपुर (महासमुंद)

सिरपुर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जो बौद्ध, जैन और हिंदू धरोहरों के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है, जो महानदी के किनारे स्थित है और प्राचीन दक्षिण कोसल की राजधानी रहा है; यह अपने ईंटों से बने लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध मठों और हिंदू-जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो 5वीं से 12वीं शताब्दी के सांस्कृतिक और वास्तुकला का संगम है।

मुख्य आकर्षण

लक्ष्मण मंदिर

बौद्ध विहार

  1. गंगरेल डैम (धमतरी)

रविशंकर सागर बांध यानी गंगरेल डैम पिकनिक और वॉटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महानदी नदी पर बना एक प्रमुख बांध है, जो सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति (भिलाई, रायपुर आदि) के लिए महत्वपूर्ण है। और इसे "छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध" (लगभग 10,830 मीटर) भी कहते हैं, जो अपने मिनी गोवा जैसे पर्यटन स्थल, जल क्रीड़ाओं और हनुमान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहां पानी हनुमान जी के चरणों को छूने पर ही गेट खुलते हैं, ऐसी मान्यता है।

क्या करें

बोटिंग

सनसेट व्यू

संबंधित खबरें

Health insurance policy

सोच-समझकर लें ‘हेल्थ इंश्योरेंस’, 3 केस स्टडी से समझिए लोगों का दर्द

New Potato vs Old Potatoes, New Potato vs Old Potato Benefits, Ayurvedic Doctor, naya aur purana aloo ke fayde,

New Potato vs Old Potatoes : कौन सा आलू अच्छा है, पुराना या नया? खाने से पहले जानिए एक्सपर्ट की राय

Women Against Drugs

Women Against Drugs : हाड़ कंपाने वाली सर्दी में लघट की महिलाओं ने गाड़े ‘लट्ठ’, नशाखोरी के खिलाफ पूरे देश में क्यों मोर्चा लेती रही हैं महिलाएं?

National Farmers Day 2025: मंत्री थे चरण सिंह, फिर भी क्यों कपड़े नहीं खरीद पाती थीं पत्नी! एक दिन रख दी थी फटी धोती

CG News: दूध के दम पर आत्मनिर्भरता की कहानी, आगे बढ़ रहीं महिलाएं, हर साल हो रही लाखों की आमदनी

CG News: दूध के दम पर आत्मनिर्भरता की कहानी, आगे बढ़ रहीं महिला, हर साल हो रही लाखों की आमदनी

madan dilawar

राजस्थान में शिक्षा को लेकर अगले 3 साल के लिए क्या है सरकार का रोडमैप, जानिए दो साल में क्या-क्या हुआ

Buniyaad Serial

‘बुनियाद’, शोले डायरेक्टर रमेश सिप्पी का इकलौता सीरियल, जिसने परिवारों को जोड़ने का काम किया

Water Purifier to Air Purifier

Air Pollution in India: सांस लेना भी हुआ महंगा! शुद्ध पानी के बाद अब स्वच्छ हवा पर भी बढ़ा खर्च

Majrooh Sultanpuri

मजरूह सुल्तानपुरी: फिल्मी गीतों से अमर हुए, लेकिन खुद को कभी ‘फिल्मी’ नहीं माना

फैमिली पिकनिक

  1. बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य

रायपुर से करीब 100 किमी दूर स्थित यह अभयारण्य जंगल सफारी के लिए जाना जाता है। बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो मुख्य रूप से महासमुंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों में फैला हुआ है, और यह रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जहाँ भारतीय बाइसन (गौर), सांभर, नीलगाय और विभिन्न पक्षी देखे जा सकते हैं।

देख सकते हैं

तेंदुआ, हिरण, जंगली भैंसा

बर्ड वॉचिंग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 02:35 pm

Hindi News / Patrika Special / CG Tourism: नए साल पर छत्तीसगढ़ का अनोखा सफर, 2026 में घूमे ये 8 सबसे खूबसूरत जगहें, जानिए डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

सोच-समझकर लें ‘हेल्थ इंश्योरेंस’, 3 केस स्टडी से समझिए लोगों का दर्द

Health insurance policy
Patrika Special News

New Potato vs Old Potatoes : कौन सा आलू अच्छा है, पुराना या नया? खाने से पहले जानिए एक्सपर्ट की राय

New Potato vs Old Potatoes, New Potato vs Old Potato Benefits, Ayurvedic Doctor, naya aur purana aloo ke fayde,
Patrika Special News

UP के वह मंत्री जो बिना खाए-सोए 12 घंटे दफ्तर में करते थे काम, सरकारी गाड़ी से चलीं बेटी तो जेब से भरा पैसा

लखनऊ

Women Against Drugs : हाड़ कंपाने वाली सर्दी में लघट की महिलाओं ने गाड़े ‘लट्ठ’, नशाखोरी के खिलाफ पूरे देश में क्यों मोर्चा लेती रही हैं महिलाएं?

Women Against Drugs
Patrika Special News

CG News: दूध के दम पर आत्मनिर्भरता की कहानी, आगे बढ़ रहीं महिला, हर साल हो रही लाखों की आमदनी

CG News: दूध के दम पर आत्मनिर्भरता की कहानी, आगे बढ़ रहीं महिलाएं, हर साल हो रही लाखों की आमदनी
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.