CG Tourism: नए साल पर छत्तीसगढ़ का अनोखा सफर, 2026 में घूमे ये 8 सबसे खूबसूरत जगहें, जानिए डिटेल्स

अगर आप नए साल की शुरुआत आस्था के साथ करना चाहते हैं, तो डोंगरगढ़ जरूर जाएं। पहाड़ी पर स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में एक 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल है, जिसे 'बड़ी बम्लेश्वरी' भी कहते हैं, जो शक्ति की देवी माँ बम्लेश्वरी को समर्पित है, और यहाँ सीढ़ियों या रोपवे के ज़रिए पहुँचा जा सकता है, जहाँ नवरात्रि में विशाल मेले लगते हैं और भक्त दूर-दूर से दर्शन के लिए आते हैं।