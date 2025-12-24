24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Green Potato is Cancerous : हरे रंग वाले आलू से कैंसर होता है? 3 डॉक्टरों ने बताई सच्चाई

Green Potato : क्या आप भी हरा आलू देखकर डर जाते हैं? हरे आलू से मौत होने जैसी बातें सुने हैं। आज चलिए, हम ग्रीन आलू को लेकर सच जानते हैं। डॉ. जयेश शर्मा (कैंसर सर्जन), डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक), डॉ. मनोज जांगिड़ (होम्योपैथिक) ने हरे आलू के बारे में काम की बातें बताई हैं।

4 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ravi Gupta

Dec 24, 2025

Green Potato is Cancerous, Green Potato Se Cancer hota hai, hara aalu khane ke nuksan,

हरे आलू की प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Green Potato is Cancerous or Not : लाल-सफेद आलू के बीच हरा आलू भी देखा होगा आपने! पर क्या ये ग्रीन कलर का आलू (Green Potato) कैंसर जैसी बीमारी का कारण हो सकता है? अक्सर रील्स में या सोशल मीडिया पर इस तरह का दावा किया जाता है। हम वहीं से जानकारी पढ़ने के बाद डर जाते हैं। चलिए, एक्सपर्ट्स- डॉ. जयेश शर्मा (कैंसर सर्जन), डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक), डॉ. मनोज जांगिड़ (होम्योपैथिक) से समझते हैं कि हरा आलू कितना खतरनाक (Are green potatoes harmful) है?

Expert Advice : 3 डॉक्टर्स से समझिए हरे आलू का सच

  • आलू में हरे रंग का क्या कारण है?
  • हरे आलू किस खाद्य विषाक्तता का कारण बनते हैं?
  • क्या हरे आलू खाना सुरक्षित है?
  • हरे आलू में जहरीला पदार्थ क्या है?
  • हरे आलू से मौत हो सकती है?
  • हरे आलू से कैंसर हो सकता है?

इस तरह के तमाम सवाल यूजर्स गूगल पर सर्च भी कर रहे हैं। जिनके जवाब आपको नीचे आर्टिकल में मिल जाएंगे।

आलू बेचने वालों का दुख डबल!

एक आलू बेचने वाले ने बताया कि हरे आलू को लेकर कस्टमर बहुत ज्ञान दे जाते हैं और अजीब से सवाल करने लगते हैं। हम उनके ऐसे सवाल सुनने के बाद खुद कोशिश करते हैं कि हरे आलू को पहले ही अलग रख दें। इसमें हमारा नुकसान ही होता है। क्योंकि, किसान हमें सारे आलू एक साथ तौल कर देते हैं जबकि, कस्टमर छांटकर खरीदते हैं।

हरा आलू क्या है?

सफेद आलू, लाल आलू पर हरे कलर का होना सही नहीं होता है। अक्सर इसको लेकर आपने कई जगहों पर पढ़ा भी होगा। जब आलू धूप या रोशनी के संपर्क में आता है, तो वह क्लोरोफिल बनाना शुरू कर देता है, जिससे उसका रंग हरा हो जाता है। क्लोरोफिल अपने आप में हानिकारक नहीं है, लेकिन हरा रंग इस बात का संकेत है कि आलू में 'सोलेनाइन' (Solanine) नामक प्राकृतिक जहर की मात्रा बढ़ गई है।

हरे आलू को सेहत पर असर

विज्ञान के मुताबिक, सोलेनाइन एक न्यूरोटॉक्सिन है। ये खतरनाक होता है। डॉ. अर्जुन राज कहते हैं कि 'फूड पॉइजनिंग' का कारण बनता है। इसलिए इसे खाने से बचना चाहिए। अगर आपने हरे रंग का आलू खाते हैं तो जी मिचलाना और उल्टी, पेट में तेज दर्द और दस्त, सिरदर्द और चक्कर आना आदि लक्षण हो सकते हैं। इसलिए, लालू कड़वा लगने पर नहीं खाना चाहिए।

क्या इससे कैंसर भी हो सकता है?

डॉ. जयेश शर्मा (कैंसर सर्जन) का कहना है कि सोशल मीडिया पर ये सूचना सिर्फ डर फैलाती है। जबकि, सोलेनाइन एक न्यूरोटॉक्सिन है। इससे कैंसर नहीं हो सकता है। हां, अगर आप सेवन करते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। यही वजह है कि इसे नहीं खाना चाहिए। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको पेट दर्द, उल्टी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।

क्या हरे आलू को खाने से मौत हो सकती है?

डॉ. मनोज जांगिड़ भी कहते हैं, हमने भी हरे आलू के बारे में काफी कुछ सुना है। इसको लेकर खूब डर फैलाया जाता है। पर, तथ्य नहीं मिलते हैं कि इससे किसी की मौत हो सकती है या फिर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। बल्कि, हमें सिर्फ इसे खाने से बचना है ताकि विषाक्त आलू का हिस्सा हमारे शरीर में ना जाए।

हरे आलू का क्या करें?

थोड़ा सा हरा हिस्सा- अगर आलू में बस एक छोटा सा हिस्सा हरा है, तो उसे गहराई से काटकर निकाल दें। बाकी आलू सुरक्षित है। उसका सेवन किया जा सकता है।

ज्यादा हरा आलू- अगर आलू का बड़ा हिस्सा हरा हो चुका है, तो उसे फेंक देना ही बेहतर है।

अंकुरित आलू- आलू के जो 'अंकुर' या आंखें निकल आती हैं, उनमें भी सोलेनाइन की मात्रा अधिक होती है, उन्हें हमेशा काटकर निकाल दें।

हरे आलू वाले हिस्से को फेंकना क्यों जरूरी?

ये एक आम धारणा है कि आलू को उबालने या पकाने पर उससे जहरीले पार्ट्स निकल जाएंगे। पर सोलेनाइन के साथ ऐसा नहीं होता है। उबालने या तलने (Cooking) से भी सोलेनाइन खत्म नहीं होता है।

आलू का सही रख-रखाव बेहद जरूरी

डॉ. अर्जुन का कहना है कि आलू को कई लोग कहीं पर भी रख देते हैं। इसके साथ बहुत कैजुअल व्यवहार किया जाता है। जबकि, आलू का रख-रखाव सही तरीके से करना जरूरी है। अगर आप आलू को गलत तरीके से रखते हैं तो इससे वो खाने लायक नहीं रह जाता है। आलू को हमेशा अंधेरी और ठंडी जगह पर रखें। आलू को प्याज के साथ रखने पर वो जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। इससे वो खाने लायक नहीं रह जाते।

ये भी पढ़ें

New Potato vs Old Potatoes : कौन सा आलू अच्छा है, पुराना या नया? खाने से पहले जानिए एक्सपर्ट की राय
Patrika Special News
New Potato vs Old Potatoes, New Potato vs Old Potato Benefits, Ayurvedic Doctor, naya aur purana aloo ke fayde,

इन्हें सीधे धूप या किचन की तेज लाइट से दूर रखें। क्योंकि, धूप के कारण आलू हरे हो सकते हैं। अंकुरित आलू या हरे आलू में सोलेनाइन हो जाएगा जिसको खाना हेल्थ के लिए सही नहीं होगा। इसलिए आलू का रख रखाव सुरक्षित तरीके से करें।

आलू पर आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही नया आलू Vs पुराना आलू, दोनों में से अधिक फायदेमंद कौन-सा है। डायबिटीज वालों को कौन-सा आलू खाना चाहिए? इस पर भी एक आर्टिकल आपको पत्रिका स्पेशल पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा।

संबंधित खबरें

अंकों की खोज से भी पहले था गणित का ज्ञान, 8,200 साल पुराने बर्तनों क्या देखने को मिला?

Save Aravali Hills

‘Aravali Hills नहीं बची तो कुछ नहीं बचेगा’, Supreme Court ने कब क्या दिए फैसले, दिल्ली और हरियाणा को भी होगा नुकसान

3 idiots farhan

‘3 इडियट्स’ के फरहान की राह पर चला राजस्थान का निर्मल, चयन पर पिता के सामने निकल पड़े आंसू, जानिए कहानी

Health insurance policy

सोच-समझकर लें ‘हेल्थ इंश्योरेंस’, 3 केस स्टडी से समझिए लोगों का दर्द

CG Tourism: नए साल पर छत्तीसगढ़ का अनोखा सफर, 2026 में घूमे ये 8 सबसे खूबसूरत जगहें, जानिए डिटेल्स

CG Tourism: नए साल पर छत्तीसगढ़ का अनोखा सफर, 2026 में घूमे ये 8 सबसे खूबसूरत जगहें, जानिए डिटेल्स

New Potato vs Old Potatoes, New Potato vs Old Potato Benefits, Ayurvedic Doctor, naya aur purana aloo ke fayde,

New Potato vs Old Potatoes : कौन सा आलू अच्छा है, पुराना या नया? खाने से पहले जानिए एक्सपर्ट की राय

National Farmers Day 2025: मंत्री थे चरण सिंह, फिर भी क्यों कपड़े नहीं खरीद पाती थीं पत्नी! एक दिन रख दी थी फटी धोती

Women Against Drugs

Women Against Drugs : हाड़ कंपाने वाली सर्दी में लघट की महिलाओं ने गाड़े ‘लट्ठ’, नशाखोरी के खिलाफ पूरे देश में क्यों मोर्चा लेती रही हैं महिलाएं?

CG News: दूध के दम पर आत्मनिर्भरता की कहानी, आगे बढ़ रहीं महिलाएं, हर साल हो रही लाखों की आमदनी

CG News: दूध के दम पर आत्मनिर्भरता की कहानी, आगे बढ़ रहीं महिला, हर साल हो रही लाखों की आमदनी

ये भी पढ़ें

1 Lakh Rupees Condom News : 1 लाख कंडोम पर खर्च, चेन्नई के आदमी की देशभर में चर्चा, समझिए माजरा क्या है
लाइफस्टाइल
1 Lakh Rupees Condom News, Year Ender 2025 offbeat stories, Swiggy Instamart condom orders, Swiggy Instamart year in review 2025,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्‍स ट्रावनकोर लिमिटेड

Patrika Fact Finder

Special

Published on:

24 Dec 2025 09:00 am

Hindi News / Patrika Special / Green Potato is Cancerous : हरे रंग वाले आलू से कैंसर होता है? 3 डॉक्टरों ने बताई सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

अंकों की खोज से भी पहले था गणित का ज्ञान, 8,200 साल पुराने बर्तनों क्या देखने को मिला?

Patrika Special News

‘Aravali Hills नहीं बची तो कुछ नहीं बचेगा’, Supreme Court ने कब क्या दिए फैसले, दिल्ली और हरियाणा को भी होगा नुकसान

Save Aravali Hills
Patrika Special News

‘3 इडियट्स’ के फरहान की राह पर चला राजस्थान का निर्मल, चयन पर पिता के सामने निकल पड़े आंसू, जानिए कहानी

3 idiots farhan
Patrika Special News

सोच-समझकर लें ‘हेल्थ इंश्योरेंस’, 3 केस स्टडी से समझिए लोगों का दर्द

Health insurance policy
Patrika Special News

CG Tourism: नए साल पर छत्तीसगढ़ का अनोखा सफर, 2026 में घूमे ये 8 सबसे खूबसूरत जगहें, जानिए डिटेल्स

CG Tourism: नए साल पर छत्तीसगढ़ का अनोखा सफर, 2026 में घूमे ये 8 सबसे खूबसूरत जगहें, जानिए डिटेल्स
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.