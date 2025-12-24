Green Potato is Cancerous : हरे रंग वाले आलू से कैंसर होता है? 3 डॉक्टरों ने बताई सच्चाई

Green Potato is Cancerous or Not : लाल-सफेद आलू के बीच हरा आलू भी देखा होगा आपने! पर क्या ये ग्रीन कलर का आलू (Green Potato) कैंसर जैसी बीमारी का कारण हो सकता है? अक्सर रील्स में या सोशल मीडिया पर इस तरह का दावा किया जाता है। हम वहीं से जानकारी पढ़ने के बाद डर जाते हैं। चलिए, एक्सपर्ट्स- डॉ. जयेश शर्मा (कैंसर सर्जन), डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक), डॉ. मनोज जांगिड़ (होम्योपैथिक) से समझते हैं कि हरा आलू कितना खतरनाक (Are green potatoes harmful) है?