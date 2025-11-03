Warm-up Tips: दौड़ से पहले वॉर्मअप करना सही या गलत? जानिये एक्सपर्ट्स की राय

Should You Stretch Before Running: कोई भी दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने से पहले अकसर देखा जाता है कि कई धावक शुरूआती लाइन (Starting Line) पर स्प्रिंट लगाते हैं या उछलते हैं। मगर ये अनुभवी धावक करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनको दौड़ शुरू होने से पहले खुद को कैसे तैयार करना है। वहीं, अगर आप पहली बार दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं और 5 किलोमीटर जैसी छोटी दौड़ या ‘Turkey Trot’ जैसी फन रेस में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 'द वॉशिंगटन पोस्ट' ने फिटनेस एक्सपर्ट्स से पूछा कि रेस से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं? आइए जानते हैं उनकी राय के मुताबिक दौड़ से पहले नए धावकों का वॉर्मअप रूटीन कैसा होना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।