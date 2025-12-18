अपाचे AH-64E हेलिकॉप्टर के बालू रंग का क्या है राज? राजस्थान में पाक बॉर्डर पर बनेगा दुश्मन का काल, जानिए इसकी ताकत

AH-64E Apache: अमरीका से कार्गों विमान में भेजे गए शेष तीन AH-64E अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर भारत पहुंच गए हैं। इसकी आधिकारिक जानकारी अमरीकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। इन हेलिकॉप्टरों के पहुंचने के साथ ही राजस्थान के जोधपुर स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का 6 हेलिकॉप्टरों वाला अपाचे का स्क्वाड्रन पूरा हो गया है।