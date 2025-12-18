18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

अपाचे AH-64E हेलिकॉप्टर के बालू रंग का क्या है राज? राजस्थान में पाक बॉर्डर पर बनेगा दुश्मन का काल, जानिए इसकी ताकत

AH-64E Apache: भारतीय सेना अपाचे हेलिकॉप्टरों को पश्चिमी सीमा पर अपनी अटैक एविएशन रणनीति का मुख्य आधार बना रही है। जानिए अमरीका से भारत को मिले AH-64E हेलिकॉप्टर को क्यों दिया गया है बालू रंग।

3 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Santosh Trivedi

Dec 18, 2025

apache attack helicopter

भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर अपाचे हेलीकॉप्टर लेकर उतरा अमरीकी बोइंग कम्पनी का कार्गों विमान। 

AH-64E Apache: अमरीका से कार्गों विमान में भेजे गए शेष तीन AH-64E अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर भारत पहुंच गए हैं। इसकी आधिकारिक जानकारी अमरीकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। इन हेलिकॉप्टरों के पहुंचने के साथ ही राजस्थान के जोधपुर स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का 6 हेलिकॉप्टरों वाला अपाचे का स्क्वाड्रन पूरा हो गया है।

असेंबल करने की प्रक्रिया शुरू, लाया जाएगा जोधपुर

हिंडन एयरबेस पर पहुंचने के बाद इन अपाचे हेलिकॉप्टरों को असेंबल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तकनीकी जांच, ग्राउंड ट्रायल और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद इन्हें उड़ान के लिए तैयार किया जाएगा।

हेलिकॉप्टरों को असेंबल करने की पूरी प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा। इसके बाद हेलिकॉप्टरों को जोधपुर लाया जाएगा, जहां इन्हें स्क्वाड्रन में शामिल कर ऑपरेशनल भूमिका दी जाएगी।

अपाचे AH-64E: रेगिस्तानी इलाकों में रहेगी अहम भूमिका

इस साल 22 जुलाई को 3 अपाचे का पहला बैच भारत पहुंचा था। अब बचे शेष 3 हेलीकॉप्टर भी आ गए हैं। सभी 6 हेलिकॉप्टर मिलने के बाद जोधपुर स्थित आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन पूरी तरह ऑपरेशनल हो सकेगा।

सेना इन अपाचे हेलिकॉप्टरों को पश्चिमी सीमा पर अपनी अटैक एविएशन रणनीति का मुख्य आधार बना रही है, जहां रेगिस्तानी इलाकों में इनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है।

इस वजह से अपाचे हेलिकॉप्टर की डिलीवरी में हुई देरी

भारतीय सेना (आर्मी) ने वर्ष 2020 में 6 अपाचे हेलिकॉप्टर के लिए अमरीका के साथ करीब 600 मिलियन डॉलर का समझौता किया था। वैश्विक सप्लाई चेन और तकनीकी कारणों से डिलीवरी में करीब 15 महीने की देरी हुई। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना पहले ही 22 अपाचे हेलिकॉप्टर अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है।

इस कारण से फ्लाइंग टैंक माने जाते हैं अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर

अपाचे AH-64E को उसकी आक्रामक क्षमता और युद्ध क्षेत्र में टिके रहने की ताकत के कारण फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। यह हेलिकॉप्टर अमरीका के एरिजोना स्थित मेसा शहर में निर्मित होता है।

एएच-64ई अमरीकी सेना सहित कई देशों की सेनाओं में सक्रिय सेवा में है। भारत के लिए बोइंग कम्पनी ने हेलीकॉप्टर पर बालू रंग किया है ताकि रेगिस्तान क्षेत्र में आसानी से युद्ध लड़ सके

दुनियाभर में 400 से अधिक अपाचे हेलिकॉप्ट सेवा में

अपाचे हेलिकॉप्टर हेलफायर मिसाइल, 70 मिमी रॉकेट और 30 मिमी चेन गन से लैस होता है। यह दुश्मन के टैंक, बंकर और एयर डिफेंस सिस्टम को सटीक तरीके से निशाना बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक सेंसर, नाइट फाइटिंग क्षमता और नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली इसे उच्च जोखिम वाले युद्ध क्षेत्रों में भी बेहद प्रभावी बनाती है।

एएच-64ई संस्करण में बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी, शक्तिशाली इंजन और ड्रोन को रियल टाइम में नियंत्रित करने जैसी आधुनिक क्षमताएं शामिल हैं। दुनियाभर में 400 से अधिक अपाचे हेलिकॉप्ट सेवा में हैं और अमरीकी सेना का यह बेड़ा 45 लाख से ज्यादा उड़ान घंटे पूरे कर चुका है।

अमरीका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी के मुताबिक, अपाचे AH-64E के शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगी। यह हेलिकॉप्ट जमीन पर मौजूद खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने में इंडियन आर्मी की सहायता करेगा । भारतीय सेना की सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगा।

भारत से पहले बोइंग कंपनी ने अपाचे हेलिकॉप्टर अमरीकी फौज के जरिए मिस्र, ग्रीस, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड्स, कतर, सऊदी अरब और सिंगापुर को बेचे हैं। अपाचे हेलिकॉप्टर को दुनिया की सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक युद्ध मशीनों में गिना जाता है।

ये है अपाचे हेलिकॉप्टर की सबसे बड़ी ताकत

अपाचे हेलिकॉप्टर उड़ाना किसी भी नए पायलट के लिए आसान नहीं होता। इसके लिए लंबी, सख्त और बेहद महंगी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हेलिकॉप्टर को नियंत्रित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। इसे 2 पायलट मिलकर ऑपरेट करते हैं।

इसमें मुख्य पायलट पीछे बैठता है, जिसकी सीट कुछ ऊंची होती है। वह उड़ान और नियंत्रण संभालता है। आगे बैठे दूसरे पायलट के पास लक्ष्य साधने और हथियार चलाने की जिम्मेदारी होती है। अपाचे की सबसे बड़ी ताकत इसकी जबरदस्त सटीकता है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बनेगी एक और नई रेल लाइन, सर्वे को मिली मंजूरी, खर्च होंगे इतने लाख रुपए
जोधपुर
New rail line in rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Dec 2025 05:31 pm

Hindi News / Patrika Special / अपाचे AH-64E हेलिकॉप्टर के बालू रंग का क्या है राज? राजस्थान में पाक बॉर्डर पर बनेगा दुश्मन का काल, जानिए इसकी ताकत

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

बाल उगाने वाले तेल-शैंपू! वैज्ञानिक और डॉक्टर से जानिए गंजापन दूर करने वाले दावों का सच

Ganjapan Ka ilaj, Ganjapan Ka Ayurvedi ilaj, baal ugane wala tel, baal ugane wala dawa,
Patrika Special News

CG News: छत्तीसगढ़ में ड्रेगन फ्रूट की खेती, बन रही कमाई और नई आजीविका की राह, 1 एकड़ में लाखों रुपये के फल

CG News: छत्तीसगढ़ में ड्रेगन फ्रूट की खेती, बन रही कमाई और नई आजीविका की राह, 1 एकड़ में लाखों रुपये के फल
Patrika Special News

चमत्कार जिंदा है: तानसेन के एक राग से ‘आग’, दूसरे से होती थी ‘बारिश,’ आज भी दुनिया बदल सकता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत

Tansen Samaroh
Patrika Special News

कमाई में भी धुरंधर निकली आदित्य धर की ‘Dhurandhar’, ‘सैयारा’ ही नहीं ‘कांतारा’ को भी छोड़ा पीछे

Dhurandhar Worldwide Collection Day 12
Patrika Special News

New coal reserve in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में मिला कोयले का नया भंडार, खुलेगी खदान, हर साल 30 लाख टन होगी सप्लाई

New coal reserve in CG
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.