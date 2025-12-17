17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर में तैनात होंगे अमरीका से आए 3 नए अपाचे हेलिकॉप्टर, बिना नजर आए दुश्मनों पर करेंगे घातक प्रहार

भारत-अमरीका के बीच अपाचे हेलिकॉप्टर को लेकर हुई डील आज पूरी हो गई। अमरीका से आज 3 अपाचे हेलिकॉप्टर फिर भारत के हिंडन एयरबेस पहुंचे, इनकी तैनाती जोधपुर में होगी।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Dec 17, 2025

Apache Helicopter

भारत पहुंचा अपाचे हेलिकॉप्टर (फोटो-@USAndIndia)

जोधपुर। भारतीय सेना की मारक क्षमता को धार देते हुए अमरीका से तीन नए अपाचे AH-64E अटैक हेलिकॉप्टर भारत पहुंच गए हैं। बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को ये हेलिकॉप्टर विशाल एंटोनोव AN-124 ट्रांसपोर्ट विमान के जरिये गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर उतरे। इसके साथ ही थल सेना के लिए खरीदे गए कुल छह अपाचे हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति पूरी हो गई है।

सेना के अनुसार, आवश्यक असेंबली, संयुक्त निरीक्षण और तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन तीनों हेलिकॉप्टरों को राजस्थान के जोधपुर में स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा के समीप तैनाती के मद्देनजर इन अपाचे हेलिकॉप्टर को विशेष रेतीले रंग में तैयार किया गया है, जिससे रेगिस्तानी इलाकों में इनकी पहचान और छुपने की क्षमता बेहतर रहेगी।

5,691 करोड़ रुपए की डील पूरी

गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020 में अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ थल सेना के लिए छह अपाचे हेलिकॉप्टरों की खरीद का करार किया था। इस सौदे की कुल कीमत करीब 600 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 5,691 करोड़ रुपए है। योजना के अनुसार सभी हेलिकॉप्टर मई-जून 2024 तक भारत पहुंचने थे, लेकिन वैश्विक सप्लाई चेन में आई दिक्कतों और कुछ तकनीकी कारणों से डिलीवरी में करीब 15 महीने की देरी हुई।

पहली खेप जुलाई में आई

पहली खेप जुलाई 2025 में भारत आई थी। अंतिम तीन हेलिकॉप्टर नवंबर में भेजे जाने थे, परंतु तुर्की से ओवरफ्लाइट अनुमति न मिलने के कारण विमान को वापस लौटना पड़ा था।

अमरीकी दूतावास ने किया स्वागत

इधर, अमरीका के दूतावास ने इस डिलीवरी का स्वागत करते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसे भारत-अमरीका रक्षा साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। दूतावास ने कहा कि यह आपूर्ति दोनों देशों के नेतृत्व द्वारा की गई घोषणाओं को साकार करती है और क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहयोग को और मजबूत करती है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: ग्रीन कॉरिडोर नहीं अब ड्रोन पहुंचाएगा कैडेवर अंग और ब्लड सैंपल, निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में शुरुआत
जयपुर
ग्रीन कॉरिडोर से नहीं ड्रोन से जाएंगे कैडेवर अंग, फोटो मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 04:03 pm

Published on:

17 Dec 2025 03:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में तैनात होंगे अमरीका से आए 3 नए अपाचे हेलिकॉप्टर, बिना नजर आए दुश्मनों पर करेंगे घातक प्रहार

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: डिवाइडर से टकराने के बाद बस का डीजल टैंक फूटा, सड़क पर फिसलती गईं गाड़ियां, लग गया जाम

Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, Bus diesel tank burst, diesel spilled on road, vehicles skidded
जोधपुर

Jodhpur Crime : जोधपुर के कायलाना झील में युवक व किशोरी का मिला शव, मचा हड़कंप

Jodhpur Kaylana Lake young man and a teenage girl bodies found causing panic
जोधपुर

Jodhpur SIR: 2.57 लाख मतदाताओं के नाम कटे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा में सबसे ज्यादा नाम हटे

Jodhpur SIR
जोधपुर

खुशखबरी: राजस्थान में यहां बसेगा 1578 एकड़ में ‘नया शहर’, 922 करोड़ रुपए की लागत तय

जोधपुर

राजस्थान में बनेगी एक और नई रेल लाइन, सर्वे को मिली मंजूरी, खर्च होंगे इतने लाख रुपए

New rail line in rajasthan
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.