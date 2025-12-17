जोधपुर में तैनात होंगे अमरीका से आए 3 नए अपाचे हेलिकॉप्टर, बिना नजर आए दुश्मनों पर करेंगे घातक प्रहार

गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020 में अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ थल सेना के लिए छह अपाचे हेलिकॉप्टरों की खरीद का करार किया था। इस सौदे की कुल कीमत करीब 600 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 5,691 करोड़ रुपए है। योजना के अनुसार सभी हेलिकॉप्टर मई-जून 2024 तक भारत पहुंचने थे, लेकिन वैश्विक सप्लाई चेन में आई दिक्कतों और कुछ तकनीकी कारणों से डिलीवरी में करीब 15 महीने की देरी हुई।