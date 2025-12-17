IndiGo Flight: उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था पायलट, तभी हुआ कुछ ऐसा, वापस लौटी इंडिगो की फ्लाइट, जानिए कारण

परिवार के विमान से उतरने के बाद उनका पूरा सामान भी उतार लिया गया। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद फ्लाइट को दोबारा उड़ान के लिए तैयार किया गया। कुछ देरी के बाद इंडिगो की यह उड़ान मुंबई के लिए रवाना हुई। घटना के कारण उड़ान अपने निर्धारित समय से करीब आधा घंटा देरी से रवाना हुई और विमान शाम करीब 6:25 बजे मुंबई पहुंचा, जबकि सामान्य दिनों में यह फ्लाइट शाम लगभग 5:10 बजे पहुंच जाती है।