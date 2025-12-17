17 दिसंबर 2025,

जोधपुर

IndiGo Flight: उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था पायलट, तभी हुआ कुछ ऐसा, वापस लौटी इंडिगो की फ्लाइट, जानिए कारण

Jodhpur News: जोधपुर-मुंबई उड़ान में उद्योगपति परिवार के बच्चे को घबराहट हुई, अस्पताल भेजने के बाद विमान रवाना हुआ।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 17, 2025

Indigo Airlines, Indigo Airlines News, Indigo Airlines Today News, Indigo Airlines Late, Indigo Airlines Late in Jodhpur, Jodhpur Mumbai Indigo Airlines, Jodhpur News, Rajasthan News

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। इंडिगो एयरलाइंस की जोधपुर से मुंबई जा रही उड़ान को बुधवार एक अप्रत्याशित घटना के कारण कुछ समय के लिए रोका गया। फ्लाइट एप्रन से निकलकर टैक्सी-वे होते हुए रनवे की ओर बढ़ ही रही थी, तभी विमान में सवार एक उद्योगपति परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चे को घबराहट और बेचैनी होने लगी, जिससे केबिन क्रू सतर्क हो गया।

नजदीकी अस्पताल भेजा गया

क्रू मेंबर्स ने तुरंत इसकी सूचना पायलट को दी। स्थिति को देखते हुए पायलट ने सुरक्षा मानकों के तहत विमान को रनवे से वापस मोड़ने का फैसला लिया और फ्लाइट को पुनः एप्रन एरिया में खड़ा किया गया। इसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइंस की त्वरित कार्रवाई में बच्चे और उसके परिजनों को एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल भेजा गया।

यह वीडियो भी देखें

करीब आधा घंटा देरी से रवाना

परिवार के विमान से उतरने के बाद उनका पूरा सामान भी उतार लिया गया। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद फ्लाइट को दोबारा उड़ान के लिए तैयार किया गया। कुछ देरी के बाद इंडिगो की यह उड़ान मुंबई के लिए रवाना हुई। घटना के कारण उड़ान अपने निर्धारित समय से करीब आधा घंटा देरी से रवाना हुई और विमा शाम करीब 6:25 बजे मुंबई पहुंचा, जबकि सामान्य दिनों में यह फ्लाइट शाम लगभग 5:10 बजे पहुंच जाती है।

Updated on:

17 Dec 2025 08:56 pm

Published on:

17 Dec 2025 08:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / IndiGo Flight: उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था पायलट, तभी हुआ कुछ ऐसा, वापस लौटी इंडिगो की फ्लाइट, जानिए कारण

