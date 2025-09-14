जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान टच डाउन कर अचानक फ्लाइट ने किया टेक-ऑफ, 20 मिनट तक हवा में 150 लोगों की सांसें अटकी

जयपुर। रविवार शाम जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए सांसें थाम देने वाला नजारा देखने को मिला। कोलकाता से जयपुर आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E-394 लैंडिंग के दौरान अचानक हवा में उठ गई और करीब 20 मिनट तक जयपुर के आसमान में चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित उतर पाई।
एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, यह फ्लाइट शाम करीब 6 बजकर 15 मिनट पर जयपुर एयरस्पेस में पहुंची थी। जैसे ही विमान रनवे के नजदीक आया, पायलट ने अचानक टेकऑफ कर लिया। यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट रनवे को टच करने के बाद ऊपर उठ गई, जिससे सभी घबरा गए और प्लेन में चीख-पुकार मच गई। लगभग 150 यात्री और क्रू मेंबर्स इस विमान में सवार थे। आखिरकार दूसरे प्रयास में 6 बजकर 31 मिनट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो सकी।
जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की यह फ्लाइट कोलकाता से शाम 4:05 बजे उड़ान भरती है और सामान्य स्थिति में 6:25 बजे जयपुर पहुंचती है। लेकिन रविवार को विमान 12 मिनट पहले ही 6:13 पर जयपुर एयरस्पेस में पहुंच गया। इस कारण पायलट ने रनवे पर लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका और विमान को ऊपर उठा लिया। इसके बाद करीब 17 मिनट तक विमान आसमान में चक्कर लगाता रहा, जिससे यात्रियों की धड़कनें तेज हो गईं।
चौंकाने वाली बात यह है कि महज चार दिन के भीतर जयपुर एयरपोर्ट पर यह दूसरी बार हुआ है, जब किसी विमान को पहले प्रयास में सुरक्षित लैंडिंग नहीं मिल सकी। इससे पहले 11 सितंबर को हैदराबाद से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-2870 भी टचडाउन के तुरंत बाद टेकऑफ कर गई थी। उस समय फ्लाइट में मौजूद यात्री करीब 30 मिनट तक आसमान में मंडराते रहे, जिसके बाद विमान दोबारा सुरक्षित उतारा गया।
रविवार की घटना के बाद यात्रियों ने बताया कि जैसे ही विमान ने अचानक ऊंचाई पकड़ी, सभी को जान का खतरा महसूस हुआ। कई लोग घबराहट में रोने लगे और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि, सफल लैंडिंग के बाद सभी ने राहत की सांस ली और क्रू मेंबर्स की सतर्कता की सराहना की।