जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान टच डाउन कर अचानक फ्लाइट ने किया टेक-ऑफ, 20 मिनट तक हवा में 150 लोगों की सांसें अटकी

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, यह फ्लाइट शाम करीब 6 बजकर 15 मिनट पर जयपुर एयरस्पेस में पहुंची थी। जैसे ही विमान रनवे के नजदीक आया, पायलट ने अचानक टेकऑफ कर लिया। यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट रनवे को टच करने के बाद ऊपर उठ गई, जिससे सभी घबरा गए और प्लेन में चीख-पुकार मच गई। लगभग 150 यात्री और क्रू मेंबर्स इस विमान में सवार थे। आखिरकार दूसरे प्रयास में 6 बजकर 31 मिनट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो सकी।