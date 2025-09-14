Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान टच डाउन कर अचानक फ्लाइट ने किया टेक-ऑफ, 20 मिनट तक हवा में 150 लोगों की सांसें अटकी

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, यह फ्लाइट शाम करीब 6 बजकर 15 मिनट पर जयपुर एयरस्पेस में पहुंची थी। जैसे ही विमान रनवे के नजदीक आया, पायलट ने अचानक टेकऑफ कर लिया।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 14, 2025

Plane
जयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार में विमान नहीं कर पाया लैंड (फोटो-फ्रीपिक)

जयपुर। रविवार शाम जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए सांसें थाम देने वाला नजारा देखने को मिला। कोलकाता से जयपुर आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E-394 लैंडिंग के दौरान अचानक हवा में उठ गई और करीब 20 मिनट तक जयपुर के आसमान में चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित उतर पाई।

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, यह फ्लाइट शाम करीब 6 बजकर 15 मिनट पर जयपुर एयरस्पेस में पहुंची थी। जैसे ही विमान रनवे के नजदीक आया, पायलट ने अचानक टेकऑफ कर लिया। यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट रनवे को टच करने के बाद ऊपर उठ गई, जिससे सभी घबरा गए और प्लेन में चीख-पुकार मच गई। लगभग 150 यात्री और क्रू मेंबर्स इस विमान में सवार थे। आखिरकार दूसरे प्रयास में 6 बजकर 31 मिनट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो सकी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में महंगा पड़ा हैड कांस्टेबल को थप्पड़ मारना, DG के निर्देश पर DSP एपीओ, विजिलेंस ASP को सौंपी जांच
बाड़मेर
Chohtan DSP APO

समय से पहले पहुंचने से हुई दिक्कत

जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की यह फ्लाइट कोलकाता से शाम 4:05 बजे उड़ान भरती है और सामान्य स्थिति में 6:25 बजे जयपुर पहुंचती है। लेकिन रविवार को विमान 12 मिनट पहले ही 6:13 पर जयपुर एयरस्पेस में पहुंच गया। इस कारण पायलट ने रनवे पर लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका और विमान को ऊपर उठा लिया। इसके बाद करीब 17 मिनट तक विमान आसमान में चक्कर लगाता रहा, जिससे यात्रियों की धड़कनें तेज हो गईं।

चार दिन में दूसरी घटना

चौंकाने वाली बात यह है कि महज चार दिन के भीतर जयपुर एयरपोर्ट पर यह दूसरी बार हुआ है, जब किसी विमान को पहले प्रयास में सुरक्षित लैंडिंग नहीं मिल सकी। इससे पहले 11 सितंबर को हैदराबाद से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-2870 भी टचडाउन के तुरंत बाद टेकऑफ कर गई थी। उस समय फ्लाइट में मौजूद यात्री करीब 30 मिनट तक आसमान में मंडराते रहे, जिसके बाद विमान दोबारा सुरक्षित उतारा गया।

यात्रियों ने ली राहत की सांस

रविवार की घटना के बाद यात्रियों ने बताया कि जैसे ही विमान ने अचानक ऊंचाई पकड़ी, सभी को जान का खतरा महसूस हुआ। कई लोग घबराहट में रोने लगे और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि, सफल लैंडिंग के बाद सभी ने राहत की सांस ली और क्रू मेंबर्स की सतर्कता की सराहना की।

ये भी पढ़ें

जयपुर में हृदयविदारक हादसा: बेकाबू कार 16 फीट नीचे गिरी, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत… अस्थि विसर्जन कर लौटे थे सभी
जयपुर
jaipur big Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एयर इंडिया

एयर इंडिया एक्सप्रेस

IndiGo

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 08:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान टच डाउन कर अचानक फ्लाइट ने किया टेक-ऑफ, 20 मिनट तक हवा में 150 लोगों की सांसें अटकी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.