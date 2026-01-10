80 वर्ष से अधिक सिख समाज के वरिष्ठ जनों का होगा सम्मान, 23 जनवरी को होगा आयोजित, गिद्दा और भांगड़ा जैसे होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

समारोह को लेकर पोस्टर का विधिवत विमोचन किया गया। इस अवसर पर खालसा एजुकेशन एंड वेलफेयर हेल्पिंग हैंड्स के पदाधिकारी और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जगजीत सिंह सूरी ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमें समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिन बुजुर्गों ने हमें जीवन की तमाम खुशियां दीं, हमारा पालन-पोषण किया और सही रास्ता दिखाया, आज उनका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है।