एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की ये पहली बजट एयरलाइंस है। यह एयर इंडिया की एक आनुषांगिक ईकाई है। अप्रैल 2005 में शुरु हुई यह विमान सेवा फिलहाल दिल्ली, मुंबई, त्रिवेंद्रम और कोच्ची से खाड़ी क्षेत्र के दुबई, मस्कट, अबू धाबी सहित कुछ अन्य शहरों के लिए उड़ानें भरती हैं। भविष्य में इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया के शहरों जैसे कुआलालामपुर, हांगकांग, बैंकाक, सिंगापुर इत्यादि शहरों तक करने की योजना है। एयर इन्डिया एक्सप्रेस का मुख्य कार्यालय भारत में केरल में है। यह एयरलाइन एयर इंडिया चार्टर्ड लिमिटेड से संबंधित है, जोकि पूर्णतः स्वत्वा वाली एयर इंडिया लिमिटेड की सहायक सेवा है। आज एयर इंडिया एक्सप्रेस हफ्ते में लगभग 100 फ्लाइट्स का संचालन करती है जो मुख्यतः भारत के दक्षिणी प्रदेशों तमिलनाडु एवं केरल से होता है।

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