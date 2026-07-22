ऑनलाइन डेटिंग पर मिला पार्टनर भरोसेमंद या स्कैमर्स की चाल? ऐसे करें पहचान और अपनाएं ये जरूरी ट्रिक्स

Online Dating Platform: आज के डिजिटल युग में पार्टनर को खोजना काफी आसान हो गया है। पॉपुलर डेटिंग ऐप Tinder, Bumble, Hinge, Bado, Woo पर पार्टनर को खोजना काफी आसान है। डेटिंग ऐप्स पर एक स्वाइप से संभावित पार्टनर मिल जाता है, लेकिन इस सुविधा के पीछे साइबर ठगी और ब्लैकमेलिंग की बढ़ती घटनाएं बड़ी चिंता बन गई हैं। स्कैमर्स ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रोफाइल (Fake Profile) बनाकर लोगों को चूना लगाते हैं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ऑनलाइन मिले व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले सतर्कता बरतनी चाहिए।