राष्ट्रीय

Air India Disaster: पहले ईरान का ‘आसमान’ बंद, फिर दिल्ली में इंजन ने निगला ‘कंटेनर’; बाल-बाल बचे 300 यात्री

Grounding: एयर इंडिया की न्यूयॉर्क फ्लाइट के साथ दिल्ली में बड़ी दुर्घटना। पहले ईरान ने एयरस्पेस बंद किया, फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर इंजन में कंटेनर फंसने से विमान हुआ ग्राउंडेड।

3 min read


भारत

image

MI Zahir

Jan 15, 2026

Air India Closure

नई दिल्ली में एयर इंडिया की फ्लाइट के इंजन ने रनवे पर कार्गो कंटेनर को अपनी ओर खींचा। (फोटो: स्क्रीन शॉट)

Airspace Closure: नई दिल्ली से न्यूयॉर्क (JFK) के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-101 (Airbus A350) के साथ आज जो हुआ, वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। 15 जनवरी 2026 की तड़के सुबह, इस विमान को दोहरी मार झेलनी पड़ी। पहले ईरान के हवाई क्षेत्र (Airspace Closure) के अचानक बंद होने से विमान को बीच रास्ते से लौटना पड़ा, और फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद टैक्सीइंग के दौरान विमान के इंजन ने रनवे पर पड़े एक भारी कार्गो कंटेनर को अपनी ओर खींच लिया।

डबल अटैक: आसमान से जमीन तक संकट

यह विमान 300 से ज्यादा यात्रियों को लेकर न्यूयॉर्क के लिए निकला था। लेकिन ईरान में बढ़ते तनाव के कारण वहां का आसमान बंद कर दिया गया, जिससे पायलट को अहमदाबाद के पास से ही 'U-Turn' लेना पड़ा। असली ड्रामा तब शुरू हुआ, जब विमान दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर चुका था और पार्किंग की ओर बढ़ रहा था। घने कोहरे (Dense Fog) के बीच, एयरबस A350 के शक्तिशाली इंजन ने पास में ही गिरे एक कंटेनर को 'सक्शन' (Suction) के जरिये निगल लिया।

कैसे हुआ यह 'फ्रीक एक्सीडेंट'? (Ground Reality)

शुरुआती जांच और DGCA की रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है:

लापरवाह ग्राउंड हैंडलिंग: एक कार्गो ट्रॉली से कंटेनर फिसल कर टैक्सीवे पर गिर गया था। घने कोहरे के कारण पायलट को वह दिखाई नहीं दिया।

इंजन का खिंचाव: जैसे ही विमान वहां से गुजरा, A350 के हाई-पावर इंजन ने लोहे के कंटेनर को अंदर खींच लिया।

भारी नुकसान: इंजन के ब्लेड्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और विमान को फिलहाल 'ग्राउंडेड' (Grounded) कर दिया गया है।

यात्रियों का क्या हुआ? (Safety Update)

एयर इंडिया ने आधिकारिक बयान में कहा है कि सभी 300+ यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। यात्रियों को विमान से उतारकर टर्मिनल पर लाया गया और उनके लिए वैकल्पिक उड़ानों (Alternative Flights) या रिफंड की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि, ईरान संकट के कारण एयर इंडिया की अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ा है और कई उड़ानें रद्द या डायवर्ट की गई हैं।

कैसे हुआ यह हादसा? (इंजन में फंसा कंटेनर)

प्रत्यक्षदर्शियों और हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार, विमान जब रनवे की ओर बढ़ रहा था, तभी पास में रखा एक सामान ढोने वाला कंटेनर (Uld) इंजन की शक्तिशाली हवा के खिंचाव (Suction) की चपेट में आ गया।

इंजन को भारी नुकसान

हादसे से कंटेनर सीधे इंजन के ब्लेड से जा टकराया, जिससे विमान के इंजन को गंभीर क्षति पहुँची है।

यात्रियों की सुरक्षा: अहम बात

गनीमत है कि यह हादसा विमान के उड़ान भरने से पहले हुआ। अगर हवा में ऐसा कुछ होता, तो परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते थे। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें दूसरे विमान से भेजने की व्यवस्था की गई।

एयर इंडिया की बढ़ती चुनौतियां

पिछले कुछ महीनों में एयर इंडिया के साथ तकनीकी खराबी और परिचालन संबंधित समस्याओं की घटनाएं बढ़ी हैं।

एयरस्पेस बंद होने से रूट डायवर्जन

ईरान के एयरस्पेस बंद होने से यूरोप और अमेरिका जाने वाली उड़ानों का समय और ईंधन खर्च दोनों बढ़ गए हैं।

तकनीकी रखरखाव: मामले की जांच के आदेश

एयरपोर्ट पर कंटेनर का इंजन में फंसना सुरक्षा प्रोटोकॉल और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल

हवाई अड्डे पर 'फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज' (FOD) को रोकने के लिए कड़े नियम होते हैं। रनवे और टैक्सीवे के पास किसी भी लावारिस वस्तु का होना एक बड़ी लापरवाही मानी जाती है। एयर इंडिया के इस हादसे ने एक बार फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्राउंड ऑपरेशंस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।

लापरवाही की कीमत: अतिरिक्त ईंधन का बोझ

इस हादसे का एक आर्थिक पहलू भी है। एक बोइंग 777 विमान के इंजन की मरम्मत में करोड़ों रुपये का खर्च आता है। इसके अलावा, ईरान के रास्ते बंद होने से उड़ानों के देरी से चलने के कारण एयरलाइन को भारी मुआवजा और अतिरिक्त ईंधन का बोझ सहना पड़ रहा है, जो टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के लिए एक बड़ा वित्तीय झटका है।

Ahmedabad Air India Plane Crash

एयर इंडिया

एयर इंडिया एक्सप्रेस

एयर एशिया इंडिया

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

Iran Israel Conflict Latest Updates

यूएसए

Updated on:

15 Jan 2026 08:25 pm

Published on:

15 Jan 2026 08:24 pm

Hindi News / National News / Air India Disaster: पहले ईरान का ‘आसमान’ बंद, फिर दिल्ली में इंजन ने निगला ‘कंटेनर’; बाल-बाल बचे 300 यात्री

