Air India Disaster: पहले ईरान का ‘आसमान’ बंद, फिर दिल्ली में इंजन ने निगला ‘कंटेनर’; बाल-बाल बचे 300 यात्री

Airspace Closure: नई दिल्ली से न्यूयॉर्क (JFK) के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-101 (Airbus A350) के साथ आज जो हुआ, वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। 15 जनवरी 2026 की तड़के सुबह, इस विमान को दोहरी मार झेलनी पड़ी। पहले ईरान के हवाई क्षेत्र (Airspace Closure) के अचानक बंद होने से विमान को बीच रास्ते से लौटना पड़ा, और फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद टैक्सीइंग के दौरान विमान के इंजन ने रनवे पर पड़े एक भारी कार्गो कंटेनर को अपनी ओर खींच लिया।