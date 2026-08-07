एयर एशिया इंडिया भारत और मलेशिया का संयुक्त उपक्रम है। यह कम कीमत पर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराती है। यह एयर एशिया की सहायक हवाई सेवा कंपनी है। एयर एशिया विमान सेवा एशिया की सबसे बड़ी कम किराए वाली सेवा है। भारत में एयर एशिया टाटा संस के साथ व्यापार संचालित करती है। दोनों कंपनियों के बीच एयर एशिया इंडिया को लेकर 19 फरवरी 2013 को समझौता हुआ था। एयर एशिया इंडिया में 49 फीसदी मालिकाना हक एयर एशिया, 30 फीसदी टाटा संस और 21 फीसदी हिस्सा अमित भाटिया का है। इस कंपनी को टाटा संस की विमानन सेवा क्षेत्र में 60 साल बाद वापसी के रूप में भी देखा जा रहा है। एयर इंडिया पहली ऐसे विदेशी एयरलाइन है जिसकी सहायक सेवा भारत में स्थापित की गयी है।

और पढ़ें