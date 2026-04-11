Fuel Price Hike: हवाई सफर और महंगा होगा, एयरलाइंस ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज, जानें कितना होगा एक्स्ट्रा खर्च

flight prices India April 2026: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हुए संघर्ष ने दुनियाभर की एविएशन इंडस्ट्री को एक बड़े संकट में धकेल दिया है। एविएशन इंडस्ट्री के जेट फ्यूल की कीमतें कुछ ही हफ्तों में करीब दोगुनी हो गई हैं। पहले जेट फ्यूल 85 से 90 डॉलर प्रति बैरल के करीब था, लेकिन हाल के हफ्तों में यह बढ़कर 150 से 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इसका सीधा असर आम यात्री की जेब पर पड़ रहा है। भारत में एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा एयह से लेकर दुनियाभर की डेल्टा, यूनाइटेड एयरलाइन, एयर फ्रांस जैसी बड़ी एयरलाइंस ने टिकट महंगे कर दिए हैं। इसके अलावा फ्लाइट्स घटाने के फैसले और फाइनेंशियल अनुमानों को बदलना पड़ा है।