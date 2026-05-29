Vedanta का शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, कंपनी को मिली 2014 के बाद की सबसे मजबूत क्रेडिट रेटिंग

ICRA ने रेटिंग अपग्रेड के पीछे कई कारण गिनाए हैं। इनमें बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी, मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, बेहतर लिक्विडिटी और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी शामिल हैं। एजेंसी को FY27 तक वेदांता में पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद है। इसके पीछे एल्युमीनियम, जिंक और ऑयल एंड गैस सेगमेंट में कमोडिटी की अनुकूल कीमतें, घटती लागत और मजबूत अर्निंग विजिबिलिटी को कारण बताया गया है। ICRA ने यह भी नोट किया कि ग्रुप के कम उधारी लागत, प्रोएक्टिव डेट रिपेमेंट और कर्ज की मेच्योरिटी में विस्तार से रिफाइनेंसिंग प्रोफाइल में सुधार हुआ है।