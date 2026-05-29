Gucci, Prada और LV के स्कार्फ पहनने वाले DK Shivakumar के पास है 1400 करोड़ से ज्यादा की दौलत, रियल एस्टेट और माइनिंग में भी है निवेश

DK Shivakumar Lifestyle: भारतीय राजनीति में इस समय डीके शिवकुमार काफी चर्चा में हैं। अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि वे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राजनीति में अक्सर नेता सादगी की छवि पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन DK शिवकुमार इस मामले में थोड़ा अलग नजर आते हैं। उन्हें महंगी घड़ियां पसंद हैं, ब्रांडेड स्कार्फ पसंद हैं और इस बात को स्वीकार करने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं होती। यही वजह है कि कर्नाटक की राजनीति में उनका नाम सिर्फ एक ताकतवर नेता के रूप में नहीं, बल्कि अपनी अलग लाइफस्टाइल के लिए भी चर्चा में रहता है। डीके भारी-भरकम संपत्ति के मालिक भी हैं।