LPG, UPI और PF से लेकर PAN तक, जून महीने में हो रहे हैं 8 बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा असर

उच्च मूल्य के लेनदेन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब सामान्य परिस्थितियों में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा करने पर PAN की जरूरत नहीं होगी। वहीं, प्रॉपर्टी बिक्री के कुछ मामलों में PAN की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। हालांकि, सरकार ने बड़े लेनदेन पर निगरानी और सख्त कर दी है। 45 लाख रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी डील, गिफ्ट डीड और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में PAN देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सालभर में 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद निकासी होने पर उसकी रिपोर्टिंग भी की जाएगी।