UPI के जरिए मिनटों में बैंक खाते में आएगा PF का पैसा, जानें 3 स्टेप का आसान प्रोसेस

देश में डिजिटल पेमेंट को बढावा देने के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोडों सदस्यों के लिए नई सुविधा लाने की तैयारी में है। श्रम मंत्रालय लंबे समय से PF निकालने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने पर काम कर रहा था। अब केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि EPF निकासी को UPI पेमेंट गेटवे से जोडने की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही सदस्य अपने PF का पैसा मिनटों में सीधे बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से सात करोड से अधिक EPFO सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है और इससे पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी आसान बन सकती है।