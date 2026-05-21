पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में ढेर, अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूना

14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3:15 बजे जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में CRPF के काफिले पर भयानक हमला हुआ। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार ने 300-350 किलो विस्फोटक से भरी SUV को CRPF की बस में टक्कर मारी। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और कई घायल हुए। यह हमला 1989 के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर सबसे घातक हमला था।