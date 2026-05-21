अमेरिका ने भेजा नया सीजफायर प्रस्ताव,ईरान सोच विचार कर रहा, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है

दूसरी तरफ, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बघाई ने साफ किया है कि वे अमेरिका को "गहरे संदेह" से देखने के बावजूद "सद्भावना" के साथ बातचीत की मेज पर हैं। ईरान ने अपने 14-सूत्रीय प्रस्ताव पर अमेरिकी जवाब की समीक्षा शुरू कर दी है। ईरान की मुख्य मांगों में उसकी जब्त संपत्तियों को मुक्त करना और ईरानी जहाजों पर हो रहे हमलों को रोकना शामिल है। बघाई ने किसी भी अमेरिकी डेडलाइन को खारिज करते हुए कहा कि ईरान अपने सशस्त्र बलों की निगरानी में केवल अपने राष्ट्रीय हितों के लिए काम करेगा। इस बीच पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी लगातार तेहरान के दौरे कर रहे हैं और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से इस पर लंबी चर्चा हुई है। (इनपुट: ANI)