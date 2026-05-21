हिज़बुल्लाह का पलटवार, लेबनान में इज़रायली सेना पर किए हमले

हिज़बुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने रात भर साउथ लेबनान में इज़रायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर गोलीबारी की। यह हमला दिबिल, रशाफ़ और हदाथा के आसपास के इलाकों पर इज़रायली ड्रोन हमलों और भारी मिसाइल हमलों के बाद हुआ, जिनमें कई निर्दोष लोग मारे गए और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। इन हमलों का बदला लेने के लिए ही हिज़बुल्लाह ने बड़े पैमाने पर इज़रायली सेना पर हमले किए। इसके अलावा हिज़बुल्लाह ने आज सुबह दीर सिरियान के पास इज़रायली सैनिकों पर तोप के गोलों और रॉकेट्स से भी हमले किए। इसके बाद क़ौज़ा में इज़रायली सैनिकों और वाहनों को तोप के गोलों से निशाना बनाया गया। इन हमलों में कितने इज़रायली सैनिक मारे गए, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हिज़बुल्लाह के अनुसार इन हमलों की वजह से इज़रायली सेना को नुकसान पहुंचा है। इज़रायली सेना की ओर से हिज़बुल्लाह के हमलों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।