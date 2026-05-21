तनाव के बीच अमेरिका-ईरान में बातचीत जारी, हर मोर्चे पर युद्ध खत्म होने की जताई उम्मीद

बघाई ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। बघाई के अनुसार भले ही ईरान अमेरिका को गहरे संदेह की नज़र से देखता आ रहा है, लेकिन फिर भी बातचीत कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान (Pakistan) के ज़रिए बातचीत हो रही है, जो दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरानी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की तरफ से अमेरिका द्वारा भेजे गए एक मैसेज का जवाब देने की तैयारी चल रही है।