अमेरिका के न्यू मैक्सिको में रहस्यमयी पदार्थ को लेकर मचा हड़कंप, 3 की मौत, कई लोग क्वारंटाइन

आपातकालीन बचाव कार्य के दौरान कई दमकलकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों को उस पदार्थ के संपर्क में आने के बाद कथित तौर पर जी मिचलाना, खांसी, उल्टी और चक्कर आने जैसे लक्षण महसूस होने लगे। न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी अस्पताल के अधिकारियों ने पुष्टि की कि उस केंद्र में लाए जाने के बाद, उस पदार्थ के संपर्क में आए 23 लोगों की जांच की गई और उन्हें संक्रमण-मुक्त घोषित किया गया। इनमें अधिकतर प्रशिक्षित आपातकालीन कर्मी शामिल थे, जिनमें कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखे और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। बुधवार शाम तक तीन लक्षण वाले मरीजों पर निगरानी रखी जा रही थी, जबकि दो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की हालत गंभीर बताई जा रही थी।