होर्मुज स्ट्रेट के लिए ईरान के नए नियम, जहाजों के लिए परमिट होगा ज़रूरी

पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के गठन का यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पर गतिरोध जारी है और कोई भी पक्ष अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्रोग्रामपर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है, जबकि ईरान अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर कायम है और साथ ही होर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण बनाए रखने से भी पीछे नहीं हट रहा है। होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े नए नियमों के फैसले ने हइस जलमार्ग से जुड़े घटनाक्रमों और कार्यों की देखरेख के लिए एक समर्पित संगठन की औपचारिक स्थापना का संकेत दे दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैश्विक तेल और ऊर्जा शिपमेंट के लिए होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है।