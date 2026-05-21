मुनीर पहुंचे तेहरान, ट्रंप से बात के दौरान नेतन्याहू तमतमा गए, ईरान पर फिर से हमला करना चाहता है इजरायल

ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर प्रस्तावित हमले को टाल दिया। सूत्र बताते हैं कि कतर, UAE समेत कई अरब देशों की अपील पर यह फैसला लिया गया। अब 30 दिन की नई बातचीत का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे मुद्दे शामिल हैं।लेकिन इजरायल इस पूरी प्रक्रिया से खुश नहीं है। Axios की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हालिया फोन कॉल काफी तनाव भरी रही। नेतन्याहू ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म करने के लिए दोबारा हमले चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि फोन कॉल के बाद नेतन्याहू बेहद गुस्से में थे।