UN में भारत ने खोली पाकिस्तान की पोल, अफगानिस्तान में नागरिकों की मौतों पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सीमा पार से हुई हिंसक घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि 2026 के पहले तीन महीनों में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के चलते अफगानिस्तान में लगभग 750 नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें अधिकतर हवाई हमलों से जुड़ी थीं।