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UN में भारत ने खोली पाकिस्तान की पोल, अफगानिस्तान में नागरिकों की मौतों पर उठाए सवाल

Harish Parvathaneni Statement: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में नागरिकों के खिलाफ हिंसा, सीमा पार आतंकवाद और मानवाधिकार उल्लंघनों के गंभीर आरोप लगाए। भारतीय प्रतिनिधि Harish Parvathaneni ने UNAMA रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों को नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बताया।

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भारत

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Ashib Khan

May 21, 2026

Harish Parvathaneni statement

भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़ (Photo-IANS)

India at UNSC: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत ने पाकिस्तान की एक बार फिर पोल खोली है। सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान का नागरिकों के खिलाफ हिंसा और कथित नरसंहार जैसे कृत्यों में लंबा रिकॉर्ड रहा है।

अफगानिस्तान में मारे गए लोग

उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सीमा पार से हुई हिंसक घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि 2026 के पहले तीन महीनों में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के चलते अफगानिस्तान में लगभग 750 नागरिकों की मौत और घायल होने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें अधिकतर हवाई हमलों से जुड़ी थीं।

‘रमजान में अस्पताल पर किया हमला’

पर्वतनेनी ने यह भी आरोप लगाया कि UNAMA की रिपोर्ट में दर्ज 95 में से 94 घटनाओं के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बल जिम्मेदार पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान काबुल के ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर हवाई हमला किया, जिसमें 269 नागरिकों की मौत और 122 लोग घायल हुए।

भारतीय प्रतिनिधि ने इसे अमानवीय और अस्वीकार्य कार्रवाई बताते हुए कहा कि यह हमला ऐसे समय हुआ जब लोग नमाज के बाद धार्मिक गतिविधियों से लौट रहे थे।

उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सदस्य देशों से अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की थी, लेकिन पाकिस्तान ने इन अपीलों को नजरअंदाज किया।

भारत ने आतंकवाद का भी उठाया मुद्दा

इस दौरान भारत ने सीमा सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को भी उठाया। हरीश ने कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। राजदूत ने यह भी दावा किया कि अफगान नागरिकों में बड़े पैमाने पर विस्थापन पाकिस्तान की सीमा पार से की गई सैन्य कार्रवाई का परिणाम है।

कश्मीर मुद्दे को लेकर क्या बोला भारत

वहीं कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। भारत ने पाकिस्तान को खुद की गिरेबान में झांकने की सलाह दी है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि जिस देश का खुद का इतिहास नरसंहार के काले कारनामों से हो, उसका भारत के आंतरिक मुद्दों पर बोलना मजाक है।

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Published on:

21 May 2026 10:22 am

Hindi News / World / UN में भारत ने खोली पाकिस्तान की पोल, अफगानिस्तान में नागरिकों की मौतों पर उठाए सवाल

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