मोजतबा खामेनेई का अंग काटे जाने की खबरों पर ईरान का खुलासा, जानें क्या कहा

Mojtaba Khamenei Health Update: ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत और उनके बेटे मोजतबा खामेनेई के गंभीर रूप से घायल होने की अटकलों के बीच ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रालय के जनसंपर्क एवं सूचना केंद्र के निदेशक हुसैन करमानपुर ने उन दावों को खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा था कि हमले के बाद मोजतबा खामेनेई का कोई अंग काटना पड़ा। उन्होंने कहा कि न तो उनके चेहरे को कोई नुकसान पहुंचा और न ही शरीर का कोई हिस्सा काटा गया।