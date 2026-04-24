हमले के बाद कैसे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Mojtaba Khamenei Health Condition: अमेरिका के साथ युद्ध के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई गंभीर स्वास्थ्य चोटों से जूझ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बम हमले में घायल होने के बाद खामेनेई की हाथ की सर्जरी हो चुकी है, चेहरे पर गंभीर जलन के निशान हैं और उन्हें आर्टिफिशियल पैर (प्रोस्थेटिक) की जरूरत पड़ सकती है।