विज्ञान और इंसानी जज्बे का कमाल: बच गई पृथ्वी की सबसे दुर्लभ पेड़ की प्रजाति

एक समय यह पेड़ ज्वालामुखी से बने 'रॉबिन्सन क्रूसो द्वीप' पर चारों तरफ फैले हुए थे। लेकिन जंगलों की कटाई, इंसानी बस्तियों के बसने, मिट्टी के कटाव, चरने वाले मवेशियों, जंगलों की आग के कारण यह प्रजाति खत्म होती चली गई। आज पूरी दुनिया में इस प्रजाति का एक ही पेड़ जीवित बचा है। इसी पेड़ से जुटाए गए 29 बीजों को ब्रिटेन के मिलेनियम सीड बैंक भेजा गया। एक्स-रे जांच में 25 बीज जीवित पाए गए और अब इनसे रॉयल बोटनिक गार्डन में सात पौधे उग आए हैं।