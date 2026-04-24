डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने जारी की एडवाइजरी, कहा- जल्द ईरान छोड़े भारतीय

India Advisory Iran Travel: अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच होर्मुज को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। इसी बीच भारत ने एक नई और सख्त एडवाइजरी जारी की है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए अपने ईरान की यात्रा न करने की अपील की है। साथ ही वहां मौजूद भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकलने का निर्देश दिया है।