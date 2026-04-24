इज़रायल-लेबनान में सीज़फायर 3 हफ्ते बढ़ा, ट्रंप ने किया ऐलान

लेबनान में सीज़फायर का उल्लंघन करते हुए इज़रायली हमलों में एक पत्रकार सहित करीब पांच लोगों की मौत के एक दिन बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिका में इज़रायली राजदूत येचिएल लीटर (Yechiel Leiter) और लेबनानी राजदूत नाडा मोवाद (Nada Moawad) की अमेरिकी मध्यस्थता में हुई शांति-वार्ता के दूसरे दौर के लिए मेजबानी की। इस दौरान सहमति के बाद सीज़फायर बढ़ाने का फैसला लिया गया। लेबनानी राजदूत मोवाद ने इस मीटिंग के बाद ट्रंप को सीज़फायर बढ़ाने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अमेरिका की मदद से लेबनान को फिर से ग्रेट बनाया जा सकता है।