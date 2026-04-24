ईरान को लेकर ट्रंप का दावा फुस्स, सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने जारी किया नया संदेश

खामेनेई ने सिर्फ तारीफ ही नहीं की, बल्कि लोगों से अपील भी की कि वे इस एकता को और मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि यह एकता यूं ही नहीं बनी है, बल्कि इसे बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उनका मानना है कि अगर ऐसा हुआ, तो देश और मजबूत होगा और विरोधी और कमजोर पड़ेंगे।