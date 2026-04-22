ईरान को ट्रंप का फाइनल अल्टीमेटम, 3 से 5 दिन में जवाब दो वरना हमला होगा

अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सिर्फ 3 से 5 दिन का वक्त दिया है कि वो एक साफ और ठोस जवाब लेकर आए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो युद्धविराम खत्म हो सकता है और अमेरिकी फौज अगला कदम उठाने के लिए तैयार है।