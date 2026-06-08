8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

सीज़फायर के दौरान इज़रायल ने लेबनान पर लगभग 3,500 बार की बमबारी, लेबनानी पीएम नवाफ सलाम का बयान

Israel-Hezbollah War: लेबनान पर इज़रायल के हमलों का सिलसिला जारी है। अब लेबनानी पीएम ने इस बारे में एक बड़ा खुलासा किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jun 08, 2026

Nawaf Salam

नवाफ सलाम (File Photo)

अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के तमाम प्रयासों के बाद भी इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के बीच सीज़फायर का कोई असर नहीं हो रहा है। ट्रंप की मध्यस्थता में एक से ज़्यादा बार हुए सीज़फायर के बावजूद इज़रायली सेना लगातार लेबनान पर हमले कर रही है जिससे सीज़फायर का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेबनान पर इज़रायली हमलों के बारे में अब लेबनानी पीएम नवाफ सलाम ने बड़ा खुलासा किया है।

सीज़फायर के दौरान इज़रायल ने लेबनान पर लगभग 3,500

लेबनानी पीएम सलाम ने कहा कि सीज़फायर के दौरान इज़रायल ने लेबनान पर लगभग 3,500 बार बमबारी की। जानकारी के अनुसार इज़रायली सेना ने इस दौरान लेबनान पर 17 अप्रैल से 7 जून तक 3,491 हवाई हमले। इस दौरान 407 घर/इमारतें तबाह हो गए और कई गांवों और कस्बों में भारी तबाही मची है। जान-माल का भी भारी नुकसान हुआ है।

ट्रंप के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं नेतन्याहू

लेबनान पर इज़रायली हमलों से नाराज़ होकर कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया था। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने इज़रायली पीएम से कहा था, "क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या कर रहे हो? यह सब बंद करो।" हालांकि ट्रंप के आदेश का नेतन्याहू पर कोई असर नहीं हुआ है और उनके आदेश पर उनकी सेना लगातार लेबनान में हमले कर रही है।

बेअसर हुए सभी सीज़फायर

इज़रायल और लेबनान के बीच सभी सीज़फायर बेअसर हो गए हैं। 2 मार्च से इज़रायल ने लेबनान पर हमले तेज़ कर दिए और लगातार साउथ लेबनान में बमबारी कर रहा है। 16 अप्रैल को पहली बार दोनों देशों में 10 दिन के सीज़फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसकी डेडलाइन खत्म होने के बाद सीज़फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर भी सीज़फायर उल्लंघन जारी रहा। 15 मई को एक बार फिर दोनों देशों के बीच 45 दिन के सीज़फायर की सहमति बनी, लेकिन यह सीज़फायर भी फ्लॉप हो गया। 3 जून को एक बार फिर सीज़फायर पर सहमति बनी, लेकिन अभी भी इज़रायल लगातार साउथ लेबनान पर हमले कर रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

08 Jun 2026 05:06 pm

Hindi News / World / सीज़फायर के दौरान इज़रायल ने लेबनान पर लगभग 3,500 बार की बमबारी, लेबनानी पीएम नवाफ सलाम का बयान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

फिलीपींस भूकंप: मौत का आंकड़ा 32 पार, रेस्क्यू जारी

Philippines earthquake destruction buildings collapsed
विदेश

‘इज़रायल और ईरान तुरंत एक-दूसरे पर हमले बंद करें’, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी डिमांड

Donald Trump
विदेश

धमाकों के बीच ट्रंप का दखल: ईरान-इजराइल में फिर छिड़ी सीधी जंग, अमेरिका ने कहा- 'तुरंत थामें मिसाइलें'

Tehran explosion visual near foreign ministry building
विदेश

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भारत का बड़ा बयान, कहा- तुरंत कम हो टकराव और बहाल हो शांति

India Calls for De-escalation in West Asia Conflict
विदेश

Iran US War Update: जब्त संपत्तियों को लेकर रॉयटर्स की रिपोर्ट पर भड़का ईरान, दावे को बताया बकवास

Iran US War Update
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.