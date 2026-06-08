सीज़फायर के दौरान इज़रायल ने लेबनान पर लगभग 3,500 बार की बमबारी, लेबनानी पीएम नवाफ सलाम का बयान

इज़रायल और लेबनान के बीच सभी सीज़फायर बेअसर हो गए हैं। 2 मार्च से इज़रायल ने लेबनान पर हमले तेज़ कर दिए और लगातार साउथ लेबनान में बमबारी कर रहा है। 16 अप्रैल को पहली बार दोनों देशों में 10 दिन के सीज़फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसकी डेडलाइन खत्म होने के बाद सीज़फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर भी सीज़फायर उल्लंघन जारी रहा। 15 मई को एक बार फिर दोनों देशों के बीच 45 दिन के सीज़फायर की सहमति बनी, लेकिन यह सीज़फायर भी फ्लॉप हो गया। 3 जून को एक बार फिर सीज़फायर पर सहमति बनी, लेकिन अभी भी इज़रायल लगातार साउथ लेबनान पर हमले कर रहा है।