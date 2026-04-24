मादुरो को वेनेजुएला में घुसकर पकड़ने वाले अमेरिकी सैनिक को ट्रंप ने क्यों कराया गिरफ्तार? चौंका देगी वजह

US Venezuela Attack: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में घुसकर निकोलस मादुरो को पकड़ने वाले सैनिक को गिरफ्तार कराया है। सैनिक पर गोपनीय सैन्य जानकारी का इस्तेमाल कर सट्टेबाजी से मोटा मुनाफा कमाने का आरोप लगा है। सैनिक की पहचान 38 वर्षीय गैनन केन वैन डाइक के रूप में हुई है, जो अमेरिकी सेना में मास्टर सार्जेंट के पद पर तैनात था।