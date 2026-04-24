ईरान के खिलाफ फिर युद्ध शुरू करने के लिए इज़रायल तैयार, अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतज़ार

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर को बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने खुद इसका ऐलान किया। हालांकि सीज़फायर बढ़ाने से पहले और इसके बाद भी ट्रंप ने साफ कर दिया कि होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी और ईरानी नावों और जहाजों पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने अपनी नेवी को आदेश दे दिया है। ईरान ने भी साफ कर दिया ही कि होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से दोनों देशों के बीच शांति-वार्ता में परेशानी आ रही है। इसी बीच इज़रायली विदेश मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने ईरान को धमकी दी है।