पाकिस्तान में अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान तैयार! मोजतबा खामेनेई ने दिया ग्रीन सिग्नल

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर का आज, मंगलवार, 21 अप्रैल को आखिरी दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) कह चुके हैं कि सीज़फायर आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच समझौता हो जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर आज पाकिस्तान (Pakistan) के इस्लामाबाद (Islamabad) शहर में होना तय हुआ है। दोनों पक्ष युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए स्थायी समझौते पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि धमकियों के बीच वो किसी तरह की शांति-वार्ता का हिस्सा नहीं बनेगा। ऐसे में सभी के मन में यह सवाल था कि क्या इस्लामाबाद में होने वाली इस बातचीत में ईरान शामिल होगा? अब ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) ने इस मामले में फैसला ले लिया है।